Nordea ennustaa Suomen talouskasvun hidastuvan selvästi lähivuosina – hallituksen työllisyystavoite jää haaveeksi

Nordea arvioi maailmantalouden näkymien heikentyneen kesän aikana. Samalla myös Suomen talouskasvun näkymät ovat laskeneet. Nordea ennustaa Suomelle tänä vuonna 1,2 prosentin talouskasvua ja ensi vuonna tasan prosentin kasvutahtia.

Vuonna 2021 Suomen talouskasvutahdin odotetaan hiipuvan 0,5 prosenttiin. Työllisyyden kasvu on tänä vuonna pysähtynyt, eikä tilanne näytä kohenevan.

Nordea ennakoi, että työllisyysaste nousee vain 73 prosenttiin vuonna 2021. Hallituksen asettama työllisyystavoite on siten jäämässä haaveeksi, ja puuttumaan jää noin 65 000 työllistä.

– Maailmantalouden heikentyneet näkymät iskevät Suomen vientisektoriin, ja investointeja hidastaa asuntorakentamisen lasku. Tulevina vuosina Suomen hidastuvaa talouskasvua ylläpitää yksityinen kulutus, jonka kasvuvauhtia kuitenkin jarruttaa kuluttajaluottamuksen synkentyminen, Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen toteaa tiedotteessa.

Saksan moottori piiputtaa

Suomelle tärkeän kauppakumppanin Saksan vetoapu heikkenee, kun talouden kehitys hidastuu sielläkin tuntuvasti. Nordean ekonomistit ennakoivat, että Saksan talouden alamäki on todennäköisesti jatkunut kuluvalla neljänneksellä. Se tarkoittaisi, että Saksan talous on taantumassa. Ensi vuodelle Saksan kasvu jäänee lähelle nollaa.

Koko maailman tasolla näkymiä synkentää kauppasota, josta ei ole ulospääsyä näkyvillä.

– Tämän hetken suurin uhka maailmantalouden ja samalla Suomen kasvunäkymille on kauppasodan kärjistyminen entisestään. Kiina ja Yhdysvallat eivät näytä saavuttavan yhteisymmärrystä tulevista taloussuhteista, ja osapuolet ovat ajautumassa yhä laajempiin ristiriitoihin, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu sanoo.

Kauppasota on myrkkyä Saksan ja Suomen kaltaisille talouksille, jotka ovat suuresti riippuvaisia teollisuudesta ja ulkomaankaupasta.

– Apuun huudetaan jälleen keskuspankkeja, joiden vaikutusmahdollisuus on kuitenkin rajattu varsinkin euroalueella, Koivu toteaa.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi, että Saksassa teollisuussektorilta lähtenyt heikkous leviää entistä selvemmin koko talouteen.

– Saksan hallituksen elvytyshalu on vähäinen, eikä EKP:n rahapolitiikka enää voi kasvattaa tukeaan taloudelle merkittävästi, mikä tekee Saksan ja koko euroalueen talousnäkymistä varsin synkät, von Gerich sanoo.

Nordean ekonomistit neuvovat suomalaisia malttiin maailmatalouden riskien kasvaessa.

– Pysyvät menolisäykset tai Suomen kilpailukykyä heikentävät palkankorotukset heiluttaisivat Suomen venettä maailman myrskyissä, Nordean ekonomistit patistavat.

STT

