Nordean johtoon tanskalainen Frank Vang-Jensen – joutui lähtemään Handelsbankenin johdosta vuonna 2016

Nordean uudeksi konsernijohtajaksi on valittu Frank Vang-Jensen, 51. Pankki tiedottaa Vang-Jensenin aloittavan tehtävässään tänään.

Kansalaisuudeltaan tanskalainen Vang-Jensen aloitti Nordeassa Tanskan maajohtajana vuonna 2017. Vuodesta 2018 Vang-Jensen on toiminut Nordeassa henkilöasiakkaista vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Ennen uraa Nordeassa Vang-Jensen toimi useita vuosia Handelsbankenissa, viimeksi pankin konsernijohtajana. Tästä tehtävästä hänet tosin irtisanottiin vain 17 kuukauden jälkeen. Handelsbankenin hallituksen puheenjohtaja Pär Boman kommentoi tiedotteessa vuonna 2016, että päätös Vang-Jensenin korvaamiseen Anders Bouvinilla liittyi täysin yksilöön.

Boman kommentoi tuolloin, että Handelsbankenin johtaminen vaatii erityistä johtajuutta.

– Näin ollen on mahdollista olla erinomainen johtaja, kuten Frank Vang-Jensen on ollut, mutta ei silti vastata täysin Handelsbankenin toimitusjohtajaan kohdistuvia vaatimuksia.

Nordean hallituksen puheenjohtaja Torbjörn Magnusson toteaa tiedotteessa Nordean valinnan kohdistuneen parhaimpaan mahdolliseen henkilöön. Uusi konsernijohtaja näkee Nordeassa hyödyntämätöntä potentiaalia.

– Meidän on kasvatettava tuottoja ja parannettava kustannustehokkuutta nopeasti ja jatkuvasti, Vang-Jensen toteaa tiedotteessa.

Väistyvä konsernijohtaja Casper von Koskull jatkaa pankin palveluksessa vuoteen 2020. Tiedot Koskullin eläköitymisestä ensi vuoden loppuun mennessä vahvistettiin kesäkuun lopussa. Koskull on tullut Nordean palvelukseen vuonna 2010 ja toimi konsernijohtajana lokakuusta 2015 lähtien.

Nordean arvo on Helsingin pörssissä kahden viime vuoden aikana likipitäen puolittunut.

STT

