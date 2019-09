Norjassa liikkeellä koiria tappava epidemia – Ruokavirasto neuvoo välttämään koirien tuontia Suomeen

Ruokavirasto suosittelee välttämään koirien tuontia Norjasta Suomeen sekä koirien viemistä Suomesta Norjaan.

Norjan elintarvikeviranomainen on varoittanut tuntemattomasta taudista, joka on tappanut yli 20 koiraa Norjassa. Sairastuneilla koirilla on havaittu veristä ripulia ja oksentelua sekä yleiskunnon heikkenemistä.

Ruokaviraston mukaan ei ole varmuutta siitä, liittyvätkö koirien kuolemat toisiinsa tai onko kyseessä tarttuva tauti.

Suomen Kennelliitto on päättänyt, että Norjassa asuvat koirat eivät saa osallistua Kennelliiton alaisiin koiratapahtumiin Suomessa toistaiseksi.

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ajankohtaista-laboratoriopalveluista/ruokavirasto-suosittelee-varovaisuutta-koirien-tuonnissa-norjasta/

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/norjassa-asuvat-koirat-eivat-saa-osallistua-koiratapahtumiin-suomessa-7-892019

STT