Odotettu ja tärkeä parannus

Someron pääkatu Joensuuntie laitettiin uuteen uskoon runsaat kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2006 valmistuneesta remontista lähtien liikkumista haittaavista kadun esteistä on riittänyt puhetta.

Jyrkkäreunaiset sadevesikourut sekä suojateiden ja jalkakäytävien välissä olevat korkeat kynnykset vaikeuttavat erityisesti liikuntarajoitteisten eli pyörätuolia ja rollaattoria käyttävien liikkumista. Äkkinäiset tökkäykset kesken vauhdin ovat tulleet tutuiksi myös polkupyöräilijöille ja lastenvaunuja työntäville.

Sadevesikourujen jyrkät reunat ja suojateiden kohdalla olevat korkeat kynnykset nousivat voimakkaasti esille viime vuonna, kun Someron vanhus- ja vammaisneuvostot järjestivät Joensuuntiellä esteettömyyskävelyn.

Kaupungin päättäjille näytettiin kädestä pitäen, kuinka hankalaa pääkadulla on liikkua pyörätuolin ja rollaattorin kanssa. Tärkeät apuvälineet pysähtyivät äkisti jyrkkiin kouruihin. Pyörätuolin etupyöriä piti nostaa ylös, jotta sadevesikouruista pääsi yli. Vahvoja käsivoimia tarvittiin myös siihen, että suojateiltä pääsi jalkakäytävälle korkean kynnyksen yli.

Myös pyöräilijöillä ja lastenvaunuja työntävillä on runsaasti huonoja kokemuksia äkkinäisistä stopeista.

Someron kaupunki on nyt aloittanut pääkadun esteiden raivaamisen. Jyrkkien sadevesikourujen reunoja on hiottu loivemmaksi ja suojateiden ja jalkakäytävien välissä olevia kynnyksiä on madallettu.

Muutokset halutaan tehdä huolella ja harkiten, joten tänä kesänä on kokeeksi paranneltu vasta osaa ongelmakohdista. Työtä aiotaan kuitenkin jatkaa, kunhan Joensuuntien käyttäjiltä saadaan ensin palautetta muutosten toimivuudesta. Kaupunki haluaa myös varmistaa, että talvi ei tuota rouhituissa paikoissa yllätyksiä.

Liikkumisen helppous julkisilla paikoilla on jokaisen kansalaisen perusoikeus. Liikkumisen esteiden raivaaminen ylivoimaisesti Someron keskeisimmältä kadulta on todella odotettu ja tärkeä toimenpide.

Liikkumista rajoittavia esteitä löytyy monesta muustakin kunnasta. Toivoa sopii, että myös Salon seudulla tärkeä asia saa huomiota muuallakin kuin Somerolla.