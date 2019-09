Salon Seudun Sanomien pääkirjoituksessa tiistaina 3.9. oli virhe. Kirjoituksessa on lause, jossa kerrotaan, että selvä enemmistö katsoo, että eurosta on Suomelle enemmän haittaa kuin hyötyä.

Todellisuudessa selvä enemmistö katsoo, että eurosta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.