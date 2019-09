Epäluuloinen työväenpuole näyttämässä punaista valoa Johnsonin esitykselle uusista vaaleista

Britannian työväenpuolueen johto on keskustellut tänään muiden oppositiopuolueiden kanssa mahdollisten uusien parlamenttivaalien ajankohdasta. Työväenpuolue ei aio näillä näkymin äänestää pääministeri Boris Johnsonin ennenaikaisiin vaaleihin tähtäävän esityksen puolesta, kertoo Guardian-lehti. Esityksestä on määrä äänestää maanantaina.

Työväenpuolueen varjohallituksen jäsenen Emily Thornberryn mukaan äänestykseen tuleva esitys on ilmeisesti samansisältöinen kuin aiemmin tällä viikolla hylätty ehdotus. Se jättäisi lopullisen päätöksen vaalien ajankohdasta Johnsonin käsiin.

Thornberryn mukaan työväenpuolue ei luota pääministeriin, vaan epäilee hänen muuttavan aiottua äänestyspäivää lakiesityksen hyväksymisen jälkeen

Oikeus hylkäsi haasteen parlamentin työn jäädyttämisestä

Lontoolaisoikeus on hylännyt haasteen, joka koski Johnsonin päätöstä jäädyttää parlamentin työ ensi viikosta alkaen. Haastetta oli tukenut entinen pääministeri John Major.

Haaste etenee kuitenkin korkeimpaan oikeuteen, jossa sitä käsitellään 17. syyskuuta.

Elokuun lopulla skottituomari torjui pyynnön siitä, ettei pääministerin päätöstä määrätä parlamentti istuntotauolle pantaisi toimeen. Tuomarin mukaan toimeenpanon epäämiselle ei ollut riittävästi perusteita, kertoi BBC.

STT

