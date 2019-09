Tuomittuja on jäänyt vahingossa ilman rangaistusta – innokkaat sakonmaksajat paljastivat

Liki 600 tuomiota on jäänyt vuosina 2013-2019 lähettämättä käräjäoikeuksista vankiloista huolehtivalle Rikosseuraamuslaitokselle, oikeusministeriö kertoo. Tämä tarkoittaa sitä, että rangaistusten täytäntöönpano on vähintäänkin viivästynyt lukuisten tuomittujen osalta.

Ongelmat ovat ministeriön mukaan ilmenneet ”tietojärjestelmän käytössä”, mutta syy ei ole vielä tarkalleen selvinnyt. Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen kertoo STT:lle, ettei toistaiseksi ole tiedossa, onko kyse inhimillisestä virheestä vai jostakin teknisestä ongelmasta.

Asian selvittäminen on kesken, mutta ministeriön mukaan on mahdollista, että tuomioiden lähettämättä jäämisestä on aiheutunut jopa tuomioiden vanhentumisia. Mikäli tuomio on vanhentunut, ei vankeusrangaistusta enää voida panna täytäntöön tai tuomittua sakkoa periä. Tuomittu jää tällöin kokonaan ilman rangaistusta.

– Yhtään konkreettista tapausta ei ole tietooni tullut, mutta tilastosta nähdään että kaikella todennäköisyydellä tällaisia tapauksia on, Timonen sanoo.

Timosen mukaan ongelma paljastui, kun Oikeusrekisterikeskuksessa alettiin ihmetellä kohdentamattomia maksuja. Ihmiset olivat maksaneet tuomitun sakon, vaikka laskua ei koskaan tullut postissa. Kun näiden rahojen tarkoitusta alettiin selvitellä, kävi ilmi, että tieto ei ole lähtenyt tuomioistuimista eteenpäin.

Sakkotuomio vanhenee viidessä vuodessa

Tuomiot vanhenevat, mikäli niiden täytäntöönpano ei ole alkanut laissa säädetyssä määräajassa. Sakkotuomiot vanhenevat yleensä viidessä vuodessa. Vankeustuomioiden vanhentumisaika on 5-20 vuotta riippuen rangaistuksen pituudesta. Nuorisorangaistuksen vanhentumisaika on kolme vuotta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) pitää asiaa vakavana.

– On selvää, että tällaista ei koskaan pitäisi päästä tapahtumaan. Olen vaatinut pikaista selvitystä tapahtuneesta ja toimenpiteistä, jotta tilanne saadaan välittömästi korjattua. Siihen saakka tämän on oltava kaikkien toimijoiden ykkösasia. Meidän kaikkien tulee voida luottaa siihen, että annettu tuomio myös pannaan täytäntöön, ministeri sanoo ministeriönsä tiedotteessa.

Käräjäoikeuksissa vuosittain annettavien rikostuomioiden määrä on noin 50 000. Käräjäoikeudet käyttävät rikostuomiosovellusta ja ilmoittavat ratkaisuistaan sovelluksen kautta teknisenä jakeluna.

