Öljymarkkinat toipuvat Saudi-Arabian iskun shokista

Saudi-Arabian öljytuotantoon kohdistuneen droneiskun vaikutukset öljymarkkinoihin ovat viikon mittaan alkaneet laantua. Polttoaineyhtiö St1:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen sanoi STT:lle toivovansa, että Saudi-Arabia saa tuotantonsa palautettua pian ennalleen, jotta tilanne vakaantuisi.

Saudi-Arabia ei ole vielä kertonut tarkemmin, kuinka kauan tuotannon palauttamiseen menee. Pelko uudesta iskusta saudien öljyntuotantoa vastaan hermostuttaa markkinoilla edelleen.

Viitelaatu Brentin tynnyrihinta on viikon päätteeksi asettunut noin 65 dollariin tynnyriltä, kun tynnyrihinta iskun jälkeisenä päivänä maanantaina hipoi 70 dollaria. Ennen iskua hinta oli 60 dollarin kieppeillä. Hintataso on kuitenkin edelleen selvästi alempi kuin vuosi sitten, jolloin tynnyrin hinta hipoi 87 dollaria.

Wiljanen kertoi, että sunnuntaiaamun droneiskut näkyivät jonkin verran myös suomalaisten kuluttajien käytöksessä.

– Tämä oli iso, maailmanlaajuinen tapahtuma ja kyllä tämä pientä hämmennystä synnytti suomalaisten kuluttajan keskuudessa. Varmaan jotkut ajattelivat, että nyt on hyvä tankata, Wiljanen sanoi.

– Pientä myynnin kasvua oli alkuviikosta.

Droneiskujen aiheuttamaa hintashokkia lievensi myös se, että sekä Yhdysvallat että Saudi-Arabia vapauttivat iskun jälkeen varastojaan markkinoille.

