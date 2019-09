Oppositio kovistelee hallitusta hoitajamitoituksesta – kokoomukselta kirjallinen kysymys

Eduskunnan kyselytunnilla oppositio on jatkanut hallituksen kovistelua vanhustenhoidosta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ilmoitti jättävänsä koko ryhmänä kirjallisen kysymyksen hallituksen toimista vanhusten palveluiden turvaamiseksi. Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että hallitukselta vaaditaan selkeää suunnitelmaa siitä, miten vanhusten palvelut turvataan.

Aihe nousi eilen jälleen esille julkisuudessa, kun pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoi, että tällä vaalikaudella ei saada 4 000:ta hoitajaa ja lääkäriä lisää, koska rahaa ei ole riittävästi. Ympärivuorokautisen hoivan sitovaksi hoitajamitoitukseksi on kaavailtu 0,7:ää hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti. Tämän toteuttamisen on arvioitu vaativan yli 4 000 hoitajaa lisää.

Kyselytunnilla Rinne toisteli, että hoitajamitoitus 0,7 hoitajasta yhtä hoidettavaa kohtaan kirjataan lakiin tänä syksynä. Oppositio piti kirjausta riittämättömänä ja halusi tietää, milloin tämä toteutuu käytännössä.

Kirjallisessa kysymyksessä kokoomus ihmettelee, miten hallitus on luvannut tuoda eduskuntaan lain, jonka toteuttamiseen sillä ei kertomansa mukaan ole varaa.

– Hallitus on siis siirtämässä itse esittämäänsä ratkaisun toteutusta ainakin seuraavalle hallituskaudelle?

STT

Kuvat: