Oppositio ruotii hallituksen budjettia kyselytunnilla – ”Ymmärtääkö hallitus, että kaikkialla Suomessa ei kulje metro tai ratikka”

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina hallitus sai oppositiolta sapiskaa budjettiriihen päätöksistä. Erityiseksi kiistakapulaksi nousivat polttoaineen hinta ja se, kiristyykö pieni- ja keskituloisten verotus. Etenkin keskustalta penättiin myös sitä, unohdettiinko haja-asutusalueilla asuvat ihmiset.

Pumppuhintojen on arvioitu nousevan 6,5 sentillä. Perussuomalaisten Jouni Kotiaho sanoi, että hallituksen esitys on järjetön eikä perussuomalaiset sitä hyväksy. Hänen mukaansa polttoaineenhinnan korotus iskee pahiten työssäkäyviin keskituloisiin. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvosteli sitä, että esitys nostaa työssäkäyvien ihmisten työmatkakustannuksia.

Pieni- ja keskituloisten tuloveron nousuun valtiovarainministeri Mika Lintilällä (kesk.) oli selkeä vastaus.

– Tämä hallitus ei kiristä tuloveroa, hän sanoi.

Lintilä kuitenkin myönsi, että palkan välilliset kulut nousevat työmarkkinaosapuolten ratkaisun takia.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) puolestaan toisteli useaan otteeseen, että hallitus keventää veropolitiikallaan pieni- ja keskituloisten tuloverotusta 200 miljoonalla eurolla.

Oppositiossa ihmeteltiin, miten haja-asutusalueiden puolesta puhuva keskusta on hallituksessa, joka asettaa polttoaineverotuksella haja-asutusalueilla asuvat ihmiset eriarvoiseen asemaan.

Hallitukselta kysyttiin, että ymmärtääkö se, että kaikkialla Suomessa ei kulje metro tai ratikka. Toholammilta kotoisin oleva Lintilä sanoi ymmärtävänsä asian erittäin hyvin.

– Toholammilla hiljaiset on bussivuorot, hän sanoi.

”Palveluiden hinnat nousevat ja ruoan hinta nousee”

Hallituspuolue SDP:n kansanedustaja Antti Lindtman esitti kysymyksen, miten hallituksen budjetti vaikuttaa tuloeroihin ja milloin asiasta on tulossa arvioita.

Lintilä ennakoi, että arviot saadaan samaan aikaan, kun budjetin tarkat luvut eli lokakuun alkupuolella. Lintilän mukaan budjetti on pienesti tuloeroja tasaava.

Kokoomuksen Timo Heinonen kritisoi pääministeri Rinnettä siitä, että tämä kehui budjettineuvotteluiden sujuneen 40 minuutissa. Hänen mukaansa salissa käyty keskustelu on osoittanut, että työ olisi kannattanut tehdä perusteellisesti ja rauhassa.

– Tämä keskustelu on tuonut sen tosiasian ihmisten tietoon, että itse asiassa tavallisen, ahkeran suomalaisen, keskituloisen perheen työn verotus kiristyy ensi vuonna noin 320 eurolla, hän sanoi.

Heinonen lisäsi, että 6,5 sentin korotus polttoaineveroon näkyy työssäkäyvien maaseudulla asuvien ihmisten lisäksi myös rekkojen vuosikustannuksissa. Heinonen sanoi vuosikustannusten nousevan 850 eurolla.

– Tämän maksavat, arvoisa elinkeinoministeri, tavalliset suomalaiset ihmiset. Palveluiden hinnat nousevat, ruoan hinta nousee. Nyt kysynkin keskustan tuore puheenjohtaja, oletteko te tyytyväisiä, että suomalaisen ruoan hinta nousee tämän myötä ja maaseudulla asuminen tulee entistä vaikeammaksi? Heinonen sanoi.

Vaikka kysymys oli osoitettu nimenomaan keskustan puheenjohtajalle, elinkeinoministeri Katri Kulmunille, myös Rinne halusi ottaa siihen kantaa. Rinne totesi jälleen, että nykyisen hallituksen veropolitiikan seurauksena pieni- ja keskituloisten ihmisten verotus kevenee.

Kulmuni painotti, että hänelle on hirvittävän tärkeää, että Suomessa on hyvät elämisen edellytykset ja työskentelymahdollisuudet ja että väylät sekä tiet ovat kunnossa.

Hän vastasi kysymykseen, että hallitus laittaa 300 miljoonaa yhteisiin väyliin.

”Työllisyystoimet ovat näennäisiä”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puolestaan ryöpytti hallitusta sen työllisyystoimista. Hänen mukaansa hallituksen työllisyystoimet ovat oikeasuuntaisia, mutta näennäisiä, eivätkä ne tee rakenneuudistuksia. Orpo vaati todellisia työllisyystoimia, ettei hallitus joudu leikkaamaan.

Rinne muistutti, että hallitus on tehnyt töitä vasta kolme kuukautta.

– Uskon, että kun mennään tästä joitakin kuukausia ja viimeistään vuosi (eteenpäin). Tämä hallituksen politiikka puree myös työllisyysnäkökulmasta. Tämä hallitus tulee nostamaan työllisyysastetta, Rinne sanoi.

