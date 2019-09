Orjattaresi-romaanin jatko-osaa livahti lukijoille ennen aikojaan

Kirjailija Margaret Atwoodin odotettua Orjattaresi-romaanin itsenäistä jatko-osaa on päätynyt erehdyksessä lukijoille jo ennen virallista julkaisupäivää Yhdysvalloissa, kirjan kustantanut Penguin Random House kertoo.

Kustantaja oli kehottanut jälleenmyyjiä pitämään Testamentit-uutuuskirjan visusti paketeissa julkaisupäivään eli 10. syyskuuta saakka.

– Hyvin pieni määrä kirjoja on päätynyt levitykseen etuajassa. Syynä on jälleenmyyjän virhe, joka on korjattu, kustantamo kertoi Twitterissä.

Guardian-lehden mukaan virheen teki verkkokauppajätti Amazon, joka lähetti Yhdysvalloissa kirjoja asiakkailleen etuajassa 800 kappaletta.

Vuonna 1985 julkaistu Orjattaresi eli alkuperäiseltä nimeltään Handmaid’s Tale on noussut uudelleen suosioon sen pohjalta tehdyn menestyneen televisiosarjan myötä. Ensimmäinen tuotantokausi nähtiin Hulu-suoratoistopalvelussa vuonna 2017. Sarjaa on tehty toistaiseksi kolme tuotantokautta.

Testamentit-romaanin tapahtumat alkavat 15 vuoden kuluttua Orjattaresi-romaanin viimeisestä kohtauksesta. Kirjan suomennos julkaistaan samana päivänä englanninkielisen alkuteoksen kanssa.

