Osakesäästötilin aloitus lähestyy: Ensimmäiset pankit kertoivat tiliensä hinnat, kilpailu uhkaa jäädä laimeaksi

Pankeilla ja muilla finanssiyrityksillä on lähiaikoina edessään kisa sijoituspalvelujen asiakkaista, kun uusi osakesäästötili tulee käyttöön vuodenvaihteessa. Esimerkiksi osake- ja rahastovälittäjä Nordnet uskoo, että jopa sadattuhannet suomalaiset voivat innostua avaamaan osakesäästötilin.

Ensimmäisten hintatietojen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei yritysten välille olisi kehkeytymässä erityisen kireää hintakilpailua.

Nordealla osakesäästötilin säilytys- ja välityspalkkiot ovat samat kuin tavallisella arvo-osuustilillä, jolla suomalaiset piensijoittajat nykyisin säilyttävät pörssiosakkeitaan. Myös Danske Bank kertoo kysyttäessä, ettei osakesäästötilin hinnoissa ole eroa sijoituspalvelun nykyisiin hintoihin.

OP ja Nordnet julkistavat omat hinnastonsa myöhemmin syksyn aikana. Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen kertoo, että yhtiö aikoo käyttää myös osakesäästötilissä hinnoittelumallia, jossa aktiivinen sijoittaja maksaa kaupankäynnistä vähemmän kuin muut.

Osakesäästäjä tarvitsee yli 10 vuoden sijoitushorisontin

STT:n haastattelemat yritykset uskovat, että osakesäästötili kerää käyttäjikseen kahteen ryhmään kuuluvia piensijoittajia.

Ensimmäiseen joukkoon kuuluvat pitkän aikavälin sijoittajat, jotka pystyvät jatkossa hyödyntämään korkoa korolle -ilmiötä aiempaa tehokkaammin. Juuri tällä ominaisuudella osakesäästötiliä on ennakkoon mainostettu runsaasti.

Osakesäästötilillä sijoitusten tuottoa verotetaan vasta sitten, kun tililtä nostetaan rahaa ulos. Tämä on keskeinen ero nykytilanteeseen. Kertyneet osingot voi tilin sisällä sijoittaa uudelleen ilman, että niistä täytyy välissä maksaa veroa.

Toisaalta osakesäästötilin odotetaan kiinnostavan myös aktiivista osakekauppaa käyviä suomalaisia. Kynnys kaupankäyntiin laskee, kun myyntivoitoista ei joudu heti maksamaan 30 prosentin pääomatuloveroa.

– Osakesäästötilin verohyöty tulee nimenomaan siitä, että käy aktiivisesti kauppaa, kertoo sijoitustuotteista vastaava johtaja Tanja Eronen Nordeasta.

Aktiivisella kaupankäynnillä hän tarkoittaa osakekauppojen tekemistä esimerkiksi kerran kuussa tai joka toinen kuukausi.

Sen sijaan osta ja pidä -periaatteella toimiva sijoittaja ei Erosen mukaan hyödy osakesäästötilistä, ellei hän pidä sijoituksiaan tilillä riittävän kauan.

– Puhutaan selkeästi yli kymmenestä vuodesta, että se kannattaa, Eronen sanoo.

Tämä johtuu siitä, että osakesäästötililtä nostettavat tuotot ovat kokonaan veronalaista pääomatuloa. Muuten pörssiyhtiöiden osingoista vain 85 prosenttia on veronalaista tuloa. Osakesäästötililtä nostettavista osingoista joutuu siis maksamaan 30 prosenttia veroa, kun arvo-osuustilillä veroa menee vain 25,5 prosenttia osingoista.

Jos sijoittaja haluaa saada yritysten maksamat osingot nopeasti käyttöönsä, ei osakesäästötili todennäköisesti olekaan paras vaihtoehto.

Joka kolmas ei ole kuullut koko tilistä

Nordnetin Tuppuraisen mukaan osakesäästötilin suosio riippuu paljon siitä, miten tietoisuus uudesta mahdollisuudesta leviää. Hän kertoo, että kolmannes suomalaisista ei ollut kuullutkaan koko tilistä, kun tutkimusyhtiö YouGov Finland kysyi asiasta huhtikuussa.

Kyselyssä 39 prosenttia vastaajista sanoi olevansa kiinnostuneita osakesäästötilistä. Osakkeita omistavien joukossa vastaava osuus oli noin kaksi kolmasosaa.

Danske Bank ei kerro julkisuuteen omaa arviotaan siitä, kuinka moni suomalainen ottaa osakesäästötilin käyttöön.

– En usko, että megalomaanista rynnistystä tapahtuu heti. Mutta uskon tämän pikku hiljaa vaikuttavan siihen suuntaan, että entistä useammat tulevat mukaan osakesäästämiseen, sanoo varallisuudenhoidon johtaja Kimmo Laaksonen Danskesta.

– Arvioimme osakesäästötilin kiinnostavan ensisijaisesti nykyisiä osakesijoittajia, jotka käyvät ainakin jonkin verran aktiivista osakekauppaa, kertoo puolestaan OP:n varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava johtaja Kai Kalajainen.

Vaikeusastetta enemmän kuin rahastoissa

Viime vuosina moni suomalainen on voinut helposti aloittaa sijoittamisen esimerkiksi laittamalla kuukausittain tietyn rahasumman indeksirahastoon. Osakesäästötilillä haastetta on enemmän, kun sijoittajan täytyy valikoida suoraan yhtiöiden osakkeita.

Sen takia Tuppuraisen mielestä on tärkeää, että pankit ja osakevälittäjät auttavat piensijoittajia valitsemaan osakkeita omalle tililleen.

– Tämä ei lennä, jos sijoittajaa ei auteta koko ajan.

Osakesäästötilin avaajista voidaankin pyrkiä kilpailemaan erilaisilla lisäpalveluilla, kuten osakeanalyyseilla ja seurantatyökaluilla. Samalla ne mahdollistavat uusien maksullisten palveluiden tarjoamisen kuluttajille.

Tuppuraisen mukaan Nordnet aikoo näkyvästi markkinoida osakesäästötilejä loppuvuoden aikana. Sen sijaan Nordealta ei tule isoa markkinointikampanjaa, vaan uutta tiliä mainostetaan nykyisille asiakkaille pankin omia kanavia pitkin, Eronen kertoo.

Osakesäästötilin saattaa päästä avaamaan jo tämän vuoden puolella, vaikka rahaa saa siirtää tilille vasta vuodenvaihteen jälkeen. Ainakin Nordea ja Nordnet pyrkivät sallimaan tilin avaamisen jo tänä vuonna.

– Arviolta marraskuussa meillä pystyisi tilejä avaamaan, Nordnetin Tuppurainen sanoo.

STT

