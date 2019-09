Otso-nalle sai oman talon

Salon Seudun Sanomat käynnisti heinäkuussa kilpailun, jossa lehden lukijoita pyydettiin tekemään Salkkarista taidetta. Kilpailuun tuli yhteensä 15 työtä, joita esiteltiin torstaina Salkkarin teltalla Taiteiden Yässä. Kävijät saivat äänestää niistä suosikkiaan, ja yhteensä annettiin 319 ääntä.

Aivan ylivoimaisesti eniten huomiota keräsi Marja ja Patricia Haron teos Salon seudun sanomatalo , joka sai suurimman äänisaalin, 103 ääntä. Toiseksi eniten ääniä, 35 kappaletta, annettiin Leena Haukilan teokselle Remontti alkaa, ja kolmanneksi eniten ääniä, 32 kappaletta, Marketta Korhosen tekemälle Sadehatulle. Yksikään kilpailutyö ei jäänyt kokonaan ilman ääniä.

Salolaiset Marja ja Patricia Haro saivat kuulla voitostaan perjantaina, ja he ottivat sen iloisesti yllättyneinä vastaan. Isoäidin ja pojantyttären kova uurastus ei mennyt hukkaan.

– Kyllä tähän on työtunteja käytetty. Viimeisenä yönä vielä viikattiin verhoja, Marja Haro naurahtaa.

Kaksikon tekemän talon ikkunassa on tosiaan sanomalehdestä tehdyt verhot. Talon sisällä on sanomalehdestä punottu korivuode, ja lattialla on jopa Salkkarista kudottu matto. Teoksessa on myös paljon muita yksityiskohtia, kuten postilaatikko, ovikranssi, hunajapurkki, kattolamppu ja polkupyörä seinustalla.

– Jatkossa aion vielä kokeilla, miten Salkkaria voi kutoa sukkapuikoilla. Tämä antoi paljon inspiraatiota, Marja Haro sanoo.

Kaikki alkoi siitä, kun he näkivät lehdessä ilmoituksen Taidetta Salkkarista -kilpailusta.

– Aina kun näkee Otso Salkkarin, mieleen tulee Salon Seudun Sanomat. Ajattelimme, että olisi kiva, jos Otsolla olisi myös oma talo, Patricia Haro kuvailee.

Patricia ja Marja Haro tekevät monenlaisia käsitöitä yhdessä, ja tästä alkoi yhteinen talon suunnittelu. Sanomalehti oli molemmille materiaalina uusi. Ensin he yrittivät rakentaa seiniä liimaamalla sanomalehteä pahviin.

– Mutta se alkoi kirpistellä niin, että siitä olisi tullut kuin kirjastotalo Oodi. Niinpä valitsimme materiaaliksi kapalevyn, Marja Haro kertoo.

Talon muoto ja ikkunat suunniteltiin yhdessä. Ulkoseiniin he tekivät taitelluista Salkkari-suikaleista laudoituksen, joka kiinnitettiin tapettiliisterillä. Sekä Marjan että Patrician mielestä sanomalehtitaiteen tekeminen oli hauskaa ja innostavaa.

– Kaiken lisäksi se on ilmainen ja ekologinen materiaali, ja siitä askarrellessa tulee luettua paljon, he vinkkaavat.

Marja ja Patricia Haro saivat palkinnoksi 100 euron lahjakortin Design Hilliin.

Kaikkien äänestäneiden kesken arvottiin lisäksi yllätyspalkintoja, joiden voittajat ovat:

SSS-kylpypyyhe: Risto Viljamaa, Heikki Hapo, Tuija Uhre.

SSS-muki: Birgit Arjasto-Grönholm, Tarja Makkonen, Keijo Kunnari, Seppo Kannisto, Kristiina Susi.

SSS-tuubihuivi: Eila Urkola, Annamaija Tulonen, Satu Miikkulainen, Anna-Maija Kesti, Minna Saarelma, Pirkko Leppä, Irma Freudenthal, Kaarina Helin, Pekka Stålberg, Päivi Nummelin.

Palkinnot toimitetaan voittajille.

Taiteiden Yässä äänestettiin myös Salkkarin järjestämän Uutisruno-kilpailun parasta runoa. Uutisrunojen äänestys jatkuu vielä SSS:n verkkosivuilla 9. syyskuuta asti, jonka jälkeen julistetaan voittaja.