Paimion Herkuttelevat herrat on miesten kokkausryhmä, jossa jokainen ilta huipentuu isännän vitsiin

Paimiolainen Herkuttelevat herrat on toiminut tauotta 50 vuotta. Vuonna 1969 paikallisen kaupan ruokakurssista syntynyt ryhmä jatkaa toimintaansa vuosikymmenestä toiseen tutulla kaavalla: miehet laittavat yhdessä ruokaa ja nauttivat hyvästä seurasta, hurttia huumoria viljellen.

Herkuttelevat herrat, eli virallisesti Viri Gustantes Paimioensis, ovat 13 miehen porukka, joka kokoontuu jokaisen kuukauden ensimmäisenä perjantaina kokkaamaan yhdessä. Näin on tapahtunut jo 50 vuoden ajan. Kesäkuukaudet ryhmä pitää taukoa.

Vuosikymmenien saatossa ryhmä on ehtinyt testata satoja ja taas satoja reseptejä. Reseptit ovat suurin piirtein tallella, ensimmäiset haalistuneina lyijykynämerkintöinä 1970-luvulta. Nykyisin listat ja raaka-aineluettelot löytyvät pilvipalvelusta.

– Löysin perustajajäsenen Harri Altin muistikirjasta vielä 5–6 reseptiä, joista emme ole aikaisemmin tienneet. Ne julkaistaan 50-vuotisjuhlan yhteydessä, kertoo vuonna 1992 kokkauskerhoon liittynyt Jukka Lahtinen.

Lahtinen toimi 20 vuotta ryhmän puhemiehenä Altin jälkeen.

Ryhmän koko on tasan 13. Uusia valitaan sitä mukaa, kun joku vanhemmista lopettaa.

Paimiolaisen koulun kotitalousluokassa kokoontuva ryhmä on laajalti tunnettu, ja sen jäseneksi jopa jonotetaan.

– Loppujen lopuksi kyse ei ole ruuanlaitosta vaan yhdessäolosta. Tässä ryhmässä on niin helkkarin hauskaa, kertoo Kai Lähdesmäki.

Hän on ollut mukana vuodesta 1974 lähtien.

Syyskuisen perjantai-illan menuun on suunnitellut Mika Mäntylä. Teemana on mereneläviä ja häivähdys sitruunaa.

Mäntylä on koonnut reseptit, hankkinut raaka-aineet ja jakaa työtehtävät illan aluksi. Kotona perhe on koemaistanut ruuat.

Alkuruokana on kermainen keitto savustetuista simpukoista. Sen seurana tarjoillaan patonkia ja chileläistä valkoviiniä.

Pääruuaksi herrat valmistavat kuorrutettua lohta ja sitruunarisottoa.

Jälkiruokana on paahdettu hedelmäsalaatti hasselpähkinärouheella. Sen kanssa tarjoillaan kahvia ja konjakkia.

Mäntylä nostaa pöytään konjakkipullon, joka on syntymäpäivälahja muulta ryhmältä.

– En ole saanut sitä kotona nautittua kuin pienen siivun. Eiköhän se täällä kulu, Mäntylä veistelee.

Konjakki on ryhmälle tärkeä juoma. Sääntöihin nimittäin kuuluu, että tapaamisiin ei saa tulla suoraan töistä kravatti kaulassa. Jos näin tekee, korvaukseksi on tuotava konjakkipullo.

– Sehän johti siihen, että tapaamisiin tultiin tarkoituksella kravatti kaulassa ja konjakkipullo jo valmiiksi mukana, naurahtaa Lähdesmäki.

Mäntylä tuli ryhmään vuonna 2015. Silloin tapaamisessa tehtiin ja syötiin majavaa.

– Muistan, että se ei ollut lihana mitenkään ihmeellistä. Ohutta ja sitkeää, melko rasvaista, kuvailee Mäntylä.

Ryhmän riistamies on Matti Mäkelä. Liha-alan ammattilainen on tehnyt kokki Jaakko Kolmosen kanssa myös riistakirjan. Hirvieläinten teurastus ja teurastuspäivien herkut -kirja on kuvattu Kiikalassa 2000-luvun alussa. Mäkelä muistelee, miten paikalliset metsästäjät toivat riistaa kuvauspaikalle, hän paloitteli lihat ja se kuvattiin kirjaan.

Kirjan myötä Mäkelä vieraili Itä-Suomessa Riistantutkimuslaitoksella ja yhtäkkiä hän oli nylkemässä karhua, ensimmäistä kertaa elämässään.

– Karhun nylkeminen on tarkkaa puuhaa ja se kestää tuntikausia. Karhulle jätetään kynnet ja korvat.

Mäkelä toi Kolmosen vierailemaan myös Herkutteleviin herroihin. Silloin ryhmä valmisti veripalttua.

Herkuttelevat herrat on ryhmä täynnä ruokatarinoita. Lähdesmäki toi kerran omalla isäntävuorollaan elävät hummerit matkalaukussa Floridasta.

– Ostin hummerit siellä suoraan laivasta, heitin ne jäihin ja toin matkalaukussa Suomeen. Seuraavana iltana ne syötiin Herkuttelevissa herroissa.

Kai Lähdesmäen bravuuri on häränhäntä. Se resepti on opetettu monelle.

– Se on hyvää, kun se on pisimpään riippunut ruhonosa, veistelee joku uunipellin takaa.

Lähdesmäki on huolehtinut, että muut herrat ovat oppineet sisäelinten herkullisuuden.

Kalassa ryhmän pitää Jukka Lahtinen. Kuha on miehen suosikki, hän nostaa sitä Paraisten kalavesistä.

Mika Mäntylän kotikäyttöön on siirtynyt Henrik Suomen isäntävuorolla esitelty resepti paahdetusta tomaatti-linssikeitosta.

– Se on niin hyvää, että vaikka sitä tekee ison kattilallisen, niin harvoin sitä seuraavaan päivään jää, kuvailee Mäntylä.

Seuraavassa tapaamisessa miehet istuvat valmiiseen pöytään. Lokakuiseen 50-vuotisjuhlaan on kutsuttu myös puolisot ja tärkeät yhteistyökumppanit. Yksi heistä on Vistan koulussa kotitalousopettajana työskentelevä Katariina Saarni. Hänen kanssaan ryhmä on jo vuosia sopinut kotitalousluokan käytöstä tapaamispaikkana.

Marraskuussa isäntävuorossa on Timo Vesalainen. Sen illan menu ei ole vielä valmis, mutta muut arvelevat, että jotain italialaista on tulossa. He tietävät Vesalaisen mieltymyksen saapasmaan ruokaan.

– Minulla on mielessä pari hyvää alkuruokaa ja jälkiruokaa, mutta ei vielä sopivaa pääruokaa. Voi olla, että alkuruokaakin täytyy vielä vaihtaa, pohtii Vesalainen.

Herkuttelevat herrat

Kokkikerho täyttää 50 vuotta

Paimiolainen kauppa päätti vuonna 1969 järjestää miehille tarkoitetun ruuanlaittokurssin.

Kauppa julkaisi paikallisessa lehdessä ilmoituksen: ”Herkuttelevien Herrojen” ruokatalouskurssit 29.–30.9.1969. Ilmoittautuminen konttorille 26.9.1969.”

Vuonna 1969 oli vielä harvinaista, että miehet olisivat olleet kiinnostuneita vapaa-aikanaan valmistamaan ruokaa.

Kurssille osallistui runsas tusina paikallisia ruuanlaitosta kiinnostuneita miehiä.

Kurssi oli varsin onnistunut ja kurssilaiset päättivät järjestää kevään aikana ”härkäjuhlat”, jolloin grillattaisiin kokonainen härkä.

Tämäkin tapahtuma oli onnistunut, joten osallistujat saivat ajatuksen kokoontua säännöllisesti.

Tästä päätöksestä on kulunut 50 vuotta.

Syntyi Viri Gustantes Paimioensis (Paimion Herkuttelevat Herrat).

Ryhmä on kokoontunut säännöllisesti syyskuusta kesäkuuhun jokaisen kuukauden ensimmäisenä perjantaina.

Jäsenen ei tarvitse olla hyvä kokki liittyessään ryhmään, mutta hänen taitonsa kehittyvät ryhmän mukana.

Isäntävuoro vaihtuu aakkosjärjestyksessä.

Jokainen isäntä miettii vuorollaan menuun, hankkii tarveaineet ja soveltuvat juomat.

Syyskuun tapaamiseen eivät päässeet mukaan Niko Hurskainen ja Aki Litokorpi.

Limoncello-booli

50 cl Limoncello-likööriä

2 pulloa kuivaa kuohuviiniä (á 0,75 litraa)

Runsaasti limetin, sitruunan ja appelsiinin viipaleita

Mintun lehtiä

Jäitä

Kaada Limoncello-likööri hedelmäviipaleiden päälle ja anna maustua jääkaapissa tunnin ajan.

Lisää jäähdytetty kuohuviini boolimaljaan ja koristele mintun lehdillä.

Kermainen simpukkakeitto (New England Clam Chowder)

4 annosta

4 perunaa

100 g lehtiselleriä (kaksi vartta)

1 sipuli

100 g pekonia

1 rkl oliiviöljyä

2 rkl venhäjauhoja

6 dl vettä

1 kanaliemikuutio

2 laakerinlehteä

1/2 dl tuoretta timjamia

200 g savustettuja simpukoita

2 dl kuohukermaa

1/6 tl Tabascoa

1/2 tl suolaa

1/4 tl mustapippuria

Kuori ja kuutioi perunat. Huuhdo ja viipaloi sellerit. Kuori ja hienonna sipuli. Kuutioi pekoni.

Kuumenna pekoni kattilan pohjalla ja paahda se rapeaksi. Lisää sipulit, selleri ja tarvittaessa tilkka öljyä.

Kuullota kasvikset, ripottele päälle jauhot ja sekoita.

Lisää vesi, kanaliemikuutio, perunat, laakerinlehdet ja timjami. Kuumenna kiehuvaksi ja keitä miedolla lämmöllä kannen alla 12–15 minuuttia, kunne sperunat ovat pehmeitä ja osaltaan suurustavat keittoa.

Valuta simpukat ja puolita ne. Säästä osa kokonaisiksi pinnalle. Lisää kerman kanssa keittoon.

Kuumenna kiehuvaksi. Mausta ja tarkista maku.

Viimeistele keitto simpukoilla ja tuoreella timjamilla.

Herkuttelevat herrat tarjoavat keiton patongin ja Castillo de Molina Reserva Savignon Blanc -valkoviinin kera.



Parmesaanilla ja yrteillä kuorrutettu lohi

4 annosta

600 g lohifileetä

5 dl suolalientä (katso ohje alta)

3 rkl majoneesia

pilkottuja yrttejä, esimerkiksi tilliä ja basilikaa

2 rkl raastettua parmesaanijuustoa (esimerkiksi Grana Panada)

Suolaliemi

1 l vettä

100 g karkeaa merisuolaa

Yhdistä vesi ja suola kattilassa. Keitä kunnes suola on liuennut veteen. Jäähdytä ja käytä.

Tee ensin suolaliemi.

Poista tarvittaessa lohesta ruodot. Leikkaa se neljään palaan ja nosta palat reunalliseen astiaan.

Kaada päälle suolalientä niin että palat peittyvät. Anna suolaantua 10–12 minuuttia.

Nosta lohipalat talouspaperille, jotta ylimääräinen suolaliemi imeytyy siihen.

Leikkaa yrtit pieneksi ja sekoita ne kulhossa majoneesin ja raastetun parmesaanin kanssa. (Mikäli haluat massasta tasaisen vihreää, käytä sekoittamiseen esimerkiksi yleiskonetta.)

Levitä ohut, muutaman millin paksuinen kerros tahnaa fileepaloille ja kypsennä niitä 180-asteisessa uunissa noin 10 minuuttia.

Huom. Laita lohet uuniin, kun risoton keitto on puolessa välissä.

Sitruunarisotto

1 iso sipuli tai kaksi salottisipulia

100 g voita

1 rkl oliiviöljyä

3 dl risottoriisiä

1 sitruunan raastettu kuori ja mehu (lisää mehua maun mukaan)

1,5–2 l kanalientä

1,5 dl kuivaa valkoviiniä

1,5 dl raastettua parmesaania

Pilko sipuli hyvin pieniksi kuutioiksi.

Laita voi ja öljy laakeaan kattilaan. Huom., jätä reilu ruokalusikallinen voita risoton viimeistelyyn.

Laita kanaliemi valmiiksi kuumenemaan toiseen kattilaan.

Kuullota sipulia voi-öljyseoksessa. Lisää riisi ja jatka kuullottamista koko ajan puulastalla hämmentäen noin viisi minuuttia, kunnes riisit ovat läpikuultavia.

Lisää valkoviini ja anna sen kuohahtaa ja imeytyä riiseihin. Muista sekoittaa riisejä koko ajan.

Lisää sitruunan mehu (lisää mehua sen mukaan kuinka sitruunaista risotosta haluat) ja kauhallinen kiehuvaa kanalientä riisin sekaan. Jatka hämmentämistä koko ajan.

Lisää seuraava kauhallinen kanalientä, kun edellinen on imeytynyt riisiin. Muista hämmentää koko ajan ettei riisi nappaa kiinni kattilan pohjaan.

(Laita kala uuniin, kun olet keittänyt risottoa hieman alle 10 minuuttia.)

Jatka risoton keittämistä lisäämällä kauhallinen kanalientä kerrallaan riisin sekaan ja hämmennä koko ajan.

Kun riisi on ”al dente” eli siinä on selkeä suutuntuma, niin lisää raastettu sitruunankuori, parmesaani ja loput voista.

Sekoita ja tarjoa.

Herkuttelevat herrat tarjoavat lohen ja risoton Castillo de Molina Pinot Noir -punaviinin kera.

Paahdettu hedelmäsalaatti

4 annosta

2 nektariinia

2 päärynää

Puolikas ananas

200 g punaisia viinirypäleitä

1 mieto chili

2 rkl sokeria

1 rkl voita vuoan voiteluun

1 l vaniljajäätelöä

1 dl hasselpähkinöitä

Voitele uunivuoka tai -pelti voilla.

Halkaise ananas, kuori ja viipaloi. Paloittele päärynät ja nektariinit.

Lisää pellille myös kokonaiset viinirypäleet. Hienonna chili ja lisää hedelmien joukkoon.

Ripottele pinnalle hieman sokeria ja paahda 250-asteisessa uunissa grillivastusten alla noin 10-15 minuuttia.

Tarkkaile paahtumista, jotta hedelmät eivät paahdu liikaa.

Anna hedelmien hieman jäähtyä ja tarjoile lämpimänä vaniljajäätelön ja hasselpähkinärouheen kanssa.

Jutun kuvat Lennart Holmberg.