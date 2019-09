Parempaa aikaa ja paikkaa kohdata Italia ei tule

Huuhkajienseuraava vastustaja EM-karsinnoissa on ilman pistemenetyksiä marssiva Italia. Torstaina Italia haki Jerevanista äärimmäisen nihkeän 1–3-vierasvoiton Armeniasta ja varmisti käytännössä paikkansa ensi kesän EM-kisoihin.

Kesäkuussa Kreikan Ateenassa voittanut Armenia kiusasi Italiaa koko rahan edestä. Kotijoukkue meni 1–0-johtoon ottelun alussa, kun Alexander Karapetyan laukoi vastahyökkäyksen päätteeksi pallon ohi Italian maalivahdin Gianluigi Donnarumman .

Italia tuli nopeasti tasoihin, kun maalin eteen unohdettu Andrea Belotti viimeisteli Emersonin täydellisestä keskityksestä. Ottelun kulminaatiopiste nähtiin avauspuoliajan lopussa, kun Karapetyan löi kyynärpäällä Italian kapteenia Leonardo Bonuccia ja sai toisen varoituksen ja ulosajon.

Italian miesylivoima ei kuitenkaan näkynyt kentällä ja Armenia juoksi monta kertaa vaarallisiin vastahyökkäyksiin. Italian piinan päätti 77. minuutilla vaihtomies Lorenzo Pellegrini , joka puski Bonuccin keskityksen tyylikkäästi verkkoon. Belotti niittasi lopullisen ratkaisun vain kolme minuuttia myöhemmin.

Italia on siis voittanut kaikki viisi otteluaan. Vaikka 13 vuoden takaisen maailmanmestarin meininki on ollut tuloksellisesti vakuuttavaa, Huuhkajat ei voisi kohdata parempaan saumaan Italiaa kuin sunnuntaina Ratinassa.

Paitsi että Italian esitys Jerevanin illassa oli ”vain” riittävä, Roberto Mancinin valmentamasta joukkuesta puuttuu kourallinen avainpelaaja. Poissa ovat kapteenitoppari Giorgio Chiellini , laitapuolustaja Mattia De Sciglio , Napoli-ikoni Lorenzo Insigne sekä maaliskuussa Suomea vastaan osunut Evertonin Moise Kean . Lisäksi PSG:n sähäkkä keskikenttäpelaaja Marco Verratti otti Armeniaa vastaan varoituksen ja on pelikiellossa Suomea vastaan.

Ennen kaikkea Italian ei ole pakko voittaa Suomea, sillä joukkueen asema lohkon kärjessä on erittäin vankka. Kisapaikan varmistamiseen riittänee 3–4 pistettä ja jäljellä on muun muassa kotiottelu heittopussi Liechtensteinia vastaan.

Mancinilla on ollut ongelmia löytää selkeä ykköshyökkääjä. Jerevanin illassa valinta osui Torinoa edustavaan Belottiin ja hän oli alati vaarallinen hyvin ajoitetuilla pystyjuoksuillaan. Onkin pieni ihme, jos Lazion takuutykki Ciro Immobile nousisi avaukseen Ratinassa.

Toinen laitahyökkääjän paikka 4–3–3-muodostelmassa lienee sinetöity Juventuksen Federico Bernardeschille . Keskikentän keskustassa Italian pelin sielu on Chelsean brasilialaissyntyinen lyhytsyöttökone Jorginho , mutta hänen rinnaltaan on Ratinassa pois Verratti. Italialla on myös toinen Chelseassa pelaava brasilialaissyntyinen pelaaja, laitapuolustaja Emerson .

Chiellinin poissa ollessa puolustuslinjaa johtaa kapteeninnauhan perinyt Bonucci. Maalilla on ehkä maailman meritoitunein 20-vuotias maalivahti, AC Milanin Gianluigi Donnarumma.

Vaikka lähtökohta on edelleen se, ettei yksikään suomalaispelaaja mahtuisi Italian avauskokoonpanoon, on Huuhkajilla normaalia paremmat mahdollisuudet ottaa EM-kisapaikan kannalta kenties ratkaiseva tasapelipiste lohkon tulevalta voittajalta.

EM-karsintaottelu Suomi–Italia sunnuntaina Ratinassa kello 21.45.