Armeijan Pasin kuljettaja väisti poroa, jolloin toinen Pasi ajoi perään – ajoneuvoissa lähes 30 varusmiestä

Kemijärvellä lähes 30 Kainuun prikaatin varusmiestä joutui tiistaina alkuillasta liikenneonnettomuuteen. Etummaisena kulkenut Pasi-miehistönkuljetusajoneuvo väisti poroa, jolloin toinen samanlainen ajoneuvo törmäsi Pasin perään, kertoo Maavoimat tiedotteessa.

Ajoneuvoissa oli yhteensä 28 ihmistä, joista 27 oli varusmiehiä. Varusmiesten lisäksi kyydissä oli yksi henkilökunnan jäsen. Varusmiehet ovat osallistuneet alueella Pohjoinen 19 -paikallispuolustusharjoitukseen.

Varusmiehistä viisi vietiin ambulanssilla ja seitsemän Puolustusvoimien ajoneuvoilla tarkastettaviksi Lapin keskussairaalaan. Viisitoista varusmiestä oli illalla tarkkailtavana Sarriojärven leirisairaalassa.

– Aina kun onnettomuuksissa on varusmiehiä mukana, tällainen tarkastus tehdään, että saadaan varmuus, ettei mitään isompaa ole, kertoo paikallispuolustusharjoituksen johtaja eversti Jari Osmonen STT:lle.

– Jokainen, joka on ollut onnettomuudessa mukana, on henkilökohtaisesti soittanut läheisilleen.

Kaikki varusmiehet ovat Osmosen mukaan yön ylitse tarkkailussa: 12 Rovaniemellä ja loput 15 leirisairaalassa.

Kainuun prikaati kertoi Twitterissä, ettei turmassa tullut vakavia vammoja.

– Varusmiehemme olivat tänään mukana liikenneonnettomuudessa Kemijärvellä. Ei vakavia vammoja ja kotiväet on tavoitettu.

Aurinko häikäisi onnettomuushetkellä

Osmosen mukaan poron väistämisen lisäksi sääolosuhteet olisivat vaikuttaneet onnettomuuden syntyyn.

– Tämänhetkisten tietojen mukaan olisi poroa väistetty ja aurinko olisi pikkuisen häikäissyt. Poliisi tutkii onnettomuuden syyt tarkemmin, Osmonen kertoo.

Paikallispuolustusharjoitukseen osallistuneet varusmiehet olivat olleet harjoittelemassa Kemijärvellä. Varusmiehet olivat harjoituksen päätyttyä matkalla Kemijärven keskustasta Sarriojärven harjoitusalueelle.

Onnettomuus tapahtui hieman iltakuuden jälkeen tiellä 82. Onnettomuuspaikka sijaitsee noin 13 kilometriä Rovaniemen suuntaan Kemijärven keskustasta.

Osmonen ei osaa sanoa, millainen tilannenopeus ajoneuvoilla on onnettomuushetkellä ollut.

– En pysty vastaamaan, kun en kyydissä ollut, mutta kyseisen ajoneuvon maksiminopeusrajoitus on 60 kilometriä tunnissa. Sitä enempää ei saa ajaa. Ajoneuvolle pitää erikseen anoa lupa, jos ajetaan 80 kilometriä tunnissa.

Ajoneuvojen kuljettajat olivat varusmiehiä.

STT

