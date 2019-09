Pelaajakehitystä yhä nuoremmalla joukkueella – LP Viesti Akatemia on aiempaa itsenäisempi yksikkö

LP Viesti Akatemia lähtee uudenlaisella strategialla tänään lauantaina käynnistyvään lentopallon naisten ykkössarjaan. Pelaajia on LP Viestin alaisuudessa viime kautta enemmän, jolloin Akatemia on aiempaa itsenäisempi yksikkönsä.

Pelaajien terveystilanne on hyvä, ja päävalmentaja Janne Harjulla löytyy varsin runsaasti valinnanvaraa muodostamaan pelaava kokoonpano viikonlopun ensimmäisiin otteluihin. Mahdollisuutta liiganousuun ei farmiseurastatuksella pelaavalla joukkueella ole, jolloin huomio kiinnittyy entisestään nuorentuneessa ryhmässä yhä enemmän pelaajakehitykseen.

– Akatemiajoukkue on pelivuosiltaan selvästi kokemattomampi kuin viime kaudella. Silti kahdeksan parhaan joukkoon eli pudotuspeleihin pääseminen on selkeä tavoite, Harju linjaa.

Ykkössarjan voimasuhteita on haastavaa arvioida. Puijo Wolley nousi liigaan, ja joensuulaisjoukkueet Juju sekä Karelian Hurmos yhdistyivät. Sitä kautta pelimatkat Salosta katsottuna lyhenevät, kun tilalle tulivat TuTo Turusta ja Pihtiputaan lentopallolukion joukkue.

Pidemmät reissut pelataan niin sanottuina tuplaotteluina. Lokakuun alun vieraspelimatkaan osuu peräti kolme ottelua, perjantaina Kuortaneella, lauantaina Jyväskylässä ja sunnuntaina Joensuussa.

– Otteluohjelma on hyvä. Koti- ja vierasotteluita on nyt tasaisemmalla rytmillä. Mukavaa on myös esimerkiksi helmikuun lopun tapahtuma Pihtiputaalla, jossa LP Viesti pelaa samana päivänä sekä liigan että ykkössarjan ottelun, Harju kiittelee.

Salonseutulaisittain oman mausteensa ykkössarjaan tuovat esimerkiksi Roosa Heikkiniemi ja Tuuli Kukkonen. Salon Viestin kasvatti Heikkiniemi jatkaa Helsinki Volleyssa, ja Paimion Yrityksessä lentisoppinsa saanut Kukkonen siirtyi puolestaan LP Viestistä JyväsLentikseen.

Pitkälti akatemiapelaajista koostuva LP Viestin A-tyttöjoukkue aloittaa SM-sarjakautensa niin ikään lauantaina Salohallissa. Salolaiset kohtaavat kello 11 Someron Pallon ja 12.30 Maskun Katajan.

Harjun työtaakkaa on kevennetty, kun A-tyttöjen pelivalmennuksesta vastaavat Tapio Alapuranen ja Marko Himanen.

NAISTEN YKKÖSSARJA

12 joukkueen kaksinkertainen sarja

Joukkueet: Helsinki Volley, JyväsLentis (Jyväskylä), Juju Joensuu, Kisko (Oulu), Kuortane, LP Viesti Akatemia (Salo), LP-Vampula, Pihtiputaan Lukio/Ploki, PuMa (Helsinki), Raision Urheilijat, Rantaperkiön Isku (Tampere), TuTo Volley (Turku).

Kahdeksan parasta puolivälieriin, joista edetään välieriin ja finaaleihin. Neljä muuta joukkuetta pelaavat keskenään säilymisestä ykkössarjassa.

Ykkössarjan kaksi parhaiten sijoittunutta nousukelpoista joukkuetta pelaavat liigakarsinnan liigan yhdeksännen ja kymmenennen joukkueen kanssa.

LP Viesti Akatemian ensimmäiset ottelut Salohallissa: tänään lauantaina kello 18 LP-Vampula, huomenna sunnuntaina kello 17 TuTo Volley.