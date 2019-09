Petra Olli jää pois MM-kisoista terveysongelmien takia

Maailmanmestari Petra Olli jää terveysongelmien takia pois Kazakstanin Nur-Sultanissa syyskuussa käytävistä MM-kisoista. 25-vuotiaan Ollin poisjäänti tietää samalla sitä, että olympiapaikan hankkiminen Tokion kisoihin jää myöhäisempään vaiheeseen.

Ollilta jäivät väliin myös MM-kisoihin valmistavat turnaukset heinäkuun alussa Espanjassa sekä elokuun alussa Puolassa. Syinä ongelmiin ovat korvatulehdukset sekä sairastelukierteet. Ollin managerin Harri Halmeen mukaan vaivat alkoivat kiusata keväällä EM-pronssia saavuttanutta Ollia kesällä.

– Petra oli vielä kesäkuussa suunnitelmien mukaisella leirillä Moskovassa Venäjällä. Nyt tilanne on se, ettei hän ole terveysongelmien vuoksi kykenevä osallistumaan MM-kisoihin.

Olli on saavuttanut urallaan kuusi aikuisten arvokisamitalia, joista kirkkain on viime vuonna Budapestin MM-kisoissa tullut maailmanmestaruus. Halme toivoo suojatilleen mahdollisimman nopeaa kuntoutumista.

– Nyt voitaisiin kaikki laittaa peukut ja varpaat pystyyn sen suhteen, että Petra toipuu mahdollisimman nopeasti ja pääsee takaisin huippukuntoon. Petra ja valmentaja Ahto Raska kertovat jatko-ohjelmasta sitten kun on sen aika. Tällä hetkellä kaikki huomio on huippukuntoon pääsemisessä, Halme sanoo.

STT

Kuvat: