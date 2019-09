Pika-aituri Elmo Lakka sai paikan MM-yleisurheiluun

Suomen Urheiluliitto kertoi perjantaina, että aitajuoksija Elmo Lakka on saanut Kansainväliseltä yleisurheiluliitolta IAAF:lta viime hetken kutsun Dohan MM-kisojen 110 metrin aitajuoksuun. Aiemmin kisojen 1 500 metrille paikan saanut Sara Kuivisto puolestaan sai MM-paikan kesän päämatkalleen 800 metrille.

Tällä kaudella ennätyksensä 13,49 juossut Lakka olisi tuloksellaan yltänyt kisapaikkaan, mutta edelle kisapaikkarankingissa kiilasi aitureita maista, jotka voivat ilmoittaa MM-kisoihin vain yhden urheilijan. IAAF kuitenkin ilmoitti, että Lakka saa MM-paikan poisjääntien myötä.

– Aikamoinen pesukonekokemus. On menty suunnasta toiseen. Hyvä, että kuitenkin pääsin mukaan, ja kävi MM-kisoissa miten vaan, tämä prosessi kisoihin pääsystä jää kyllä ikuisesti mieleen, Lakka kertoo SUL:n sivuilla.

– Vaikka mieliala on vaihdellut maan ja taivaan välillä, uskon, että sellaisella perusjuoksulla, jonka olen tänä kesänä saanut rakennettua, mennään MM-kisoissa alkueristä jatkoon. Välierätasolta eteenpäin meno vaatisi sitten jo isoa hyppäystä.

Lakka toivoo pääsevänsä viikonvaihteessa Turkin Belekiin MM-valmisteluleirille.

– Ehtisin viiden päivän ajan sopeutua lämpöön ja tehdä muutamia treenejä. Tässä on kuitenkin vielä kymmenen päivää alkuerään, Lakka suunnittelee.

Kuiviston leirille Pajulahdessa tuli puolestaan pikainen loppu, kun pääsy 800 metrille koitti.

– Kun olisi edes kaksi päivää aiemmin saanut tiedon, olisi ollut helpompi valmistautua 800 metrille, mutta näillä mennään. Ja onhan se hienoa, että pääsin mukaan, Kuivisto sanoo.

– Tarkoitus on mennä nyt suoraan Dohaan. Se vähän harmittaa, että ehdin jo tehdä testijuoksuja 1 500 metriä ajatellen. Valmistautuminen 800 metrille ei ole ihan niin hyvä kuin se olisi voinut olla.

Sillman ei lähde MM-seitsenotteluun

Lakan myötä Suomen joukkueessa 27. syyskuuta-6. lokakuuta kisattavassa MM-yleisurheilussa on 22 urheilijaa (14 naista, 8 miestä). Yksi lisäpaikka olisi ollut tarjolla, kun seitsenottelija Miia Sillman sai IAAF:lta tarjouksen MM-osanotosta. Heinäkuussa Napolissa kesäuniversiadit voittanut Sillman kuitenkin ilmoitti jo viime viikolla, ettei lähde MM-koitokseen.

– Aika samat ajatukset on nyt kuin viikko sitten. Uskon, että fyysinen kunto on edelleen vähintään yhtä hyvä kuin Napolissa ennätysotteluni aikana, mutta henkinen lataus ja jaksaminen on siirtynyt jo ensi vuoden kisoihin.

