Pikavuoro Kaukasiaan ennätti Ukrainaan

Iloinen puheensorina täyttää bussin. Matkustajat vertailevat kokemuksiaan eilisestä vapaapäivästä Chisinaussa, Moldovan pääkaupungissa. Tänään reissupäivän määränpäänä on Odessa Ukrainassa Mustanmeren rannalla.

Salolaisen Jani Laineen luotsaama jo legendaarinen Pikavuoro Maailman ympäri -bussi on ollut ensimmäisen viikon reisullaan kohti Kaukasiaa. Matkalaisia istuu Laineen kyydissä nyt 22, mutta kymmenkunta reissaajaa poimitaan vielä kyytiin myöhemmin.

Pikavuoron hengen mukaisesti matkan voi aloittaa ja lopettaa mistä haluaa reitin varrelta. Koko reissuun vierähtää aikaa kaikkiaan viitisen viikkoa.

Laine on ollut Pikavuoro-bussin puikoissa jo 15 kertaa. Legendaarinen Ajokki Royal on tällä kertaa vaihtunut uudempaan vuoden 2000 mallin ajoneuvoon. Bussi on saanut peräpään teippausten mukaan kutsumanimen ”Mörkö”.

Syyskuun ensimmäisen päivän aamuna Salon torilta lähdön jälkeen on käyty jo seitsemässä maassa. EU-maiden välisiä rajanylityksiä Baltiassa ja Puolassa tuskin bussissa edes huomasi, mutta Ukrainan ja Moldovan rajoilla vierähti useampikin tunti. Byrokratia ja jonot näillä rajoilla vievät aikansa, mutta siihenkin tottuu.

Matkalaisten ei ole tarvinnut kassejaan kanniskella tai availla. Passit leimataan ja bussin paperit syynätään tarkkaan.

– Teiden kuntoa Moldovassa ei voi kehua, joten välillä nopeutta on alennettava näillä kuluneilla väylillä alle neljäänkymppiin, Jani Laine kertoo.

Odessasta matka jatkuu rahtilaivalla Mustanmeren yli Georgiaan. Kymmeniä maita bussin ratin takaa nähnyt Laine bongaa matkalla itsekin kolme uutta maata: Georgian, Armenian ja Azerbaizhanin.