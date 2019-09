Pistesija on uusi mitali – Suomen lähtökohdat MM-Dohaan ovat heikommat kuin koskaan

Kulunutta yleisurheilukesää on pidetty tähän asti suomalaisittain onnistuneena.

MM-kisojen tulosrajat ovat paukkuneet tai ainakin jääneet niin liki, että Suomi lähettää Dohaa suurimman MM-joukkueensa sitten vuoden 2005 MM-kotikisojen. Joukkueen koko kasvoi perjantaina 22:een, kun pika-aituri Elmo Lakka sai kun saikin kutsun kisoihin.

22 urheilijan joukkue on lähes kaksi kertaa niin suuri kuin kaksi vuotta sitten MM-Lontoossa. Kuusi vuotta sitten MM-Moskovaan selvisi vain kymmenen meikäläistä.

Joukkueen koko olisi voinut olla 23 urheilijaa, mutta seitsenottelija Miia Sillman ei ottanut tarjottua paikkaa vastaan.

Määrä ei kuitenkaan korvaa laatua.

Kun laittaa kisoihin ilmoittautuneet urheilijat järjestykseen tämän kesän tilastotulosten perusteella, niin Suomen lähtökohdat MM-kisoihin ovat heikommat kuin koskaan. Maailman huippu on karannut entistä kauemmas horisonttiin, karsinnoista ja alkueristä on tullut suomalaisten ”finaali” ja pistesijasta ”mitali”.

22 suomalaisurheilijasta vain kolme on tilastoissa kymmenen parhaan joukossa: seitsenottelija Maria Huntington on kahdeksas, pika-aituri Annimari Korte ja keihäänheittäjä Oliver Helander kymmenes.

Tämän kolmikon lisäksi myös kävelijä Veli-Matti Partanen, korkeushyppääjä Ella Junnila, pika-aituri Reetta Hurske sekä keihäänheittäjät Antti Ruuskanen ja Lassi Etelätalo ovat lähellä kymmenen parhaan joukkoa.

Mutta lähtökohtaisesti tilanne on karmea: jokainen suomalaisurheililijan pistesija eli sijoittuminen kahdeksan parhaan joukkoon, vaatii venymistä.

Jokainen voi asettaa tavoitteen niin korkealle kuin kehtaa, mutta Suomen joukkueen realistinen tulosodote on 1–2 pistesijaa. Mital(e)istakin saa unelmoida, mutta niiden todennäköisyys on jo häviävän pieni.

Se vaatisi esimerkiksi Helanderilta tai Ruuskaselta ensin karsinnan selvittämistä ja finaalissa uran parasta stadionheittoa.

On myös muistettava, että 14 vuoden takaisten MM-kotikisojen jälkeen on käyty kuudet MM-kisat joissa Suomi on voittanut yhteensä kolme mitalia, yhden kutakin väriä. Ja jos vähän tarkennetaan, niin Tero Pitkämäki on voittanut, sillä kukaan muu suomalainen yleisurheilija ei ole yltänyt vuosina 2007–2017 MM-mitaleille.

Jos Tero Pitkämäkeä ei lasketa, Suomen edellinen MM-mitalisti on pituushyppääjä Tommi Evilä vuodelta 2005. Edellisestä suomalaisnaisen voittamasta MM-mitalista onkin jo 24 vuotta: keihäänheittäjä Mikaela Ingberg voitti MM-pronssia Göteborgin kisoista vuonna 1995.

Näiden faktojen jälkeen kotisohvilla ei ole ainuttakaan syytä pöyristyä, jos Dohan palkintojenjaosta vastaava ryhmä pitää Suomen lipun viikattuna stadionin hyllyllä koko kisojen ajaa. Eikä sekään saa enää pöyristyttää, jos suomalaisia ei näy edes loppukilpailuissa.

Numerot ovat niin armottomat.

Suomalaisten tämän kauden tilastosijoitus Dohan MM-lajeissa

8) Maria Huntington, N 7-ottelu

10) Oliver Helander M keihäänheitto, Annimari Korte N 100 m aidat

11) Veli-Matti Partanen M 50 km kävely, Ella Junnila N korkeushyppy

14) Reetta Hurske N 100 m aidat

17) Antti Ruuskanen M keihäänheitto

18) Lassi Etelätalo M keihäänheitto

20) Jarkko Kinnunen M 50 km kävely

21) Tiia Kuikka N 50 km kävely

23) Nooralotta Neziri N 100 m aidat, Kristiina Mäkelä N kolmiloikka.

24) Topi Raitanen M 3 000 m esteet

26) Camilla Richardsson N 3000 m esteet

27) Wilma Murto N seiväshyppy

30) Taika Koilahti N pituushyppy, Krista Tervo N moukarinheitto

33) Simo Lipsanen M kolmiloikka

35) Elmo Lakka M 110 m aidat

38) Sara Kuivisto N 800 ja 1 500 m

52) Anne-Mari Hyryläinen N maraton

Alisa Vainio N maraton – ei tilastoaikaa tälle vuodelle

Sijoitukset saattavat muuttua mahdollisten poissaolojen myötä.

Lähde: IAAF:n virallinen osallistujaluettelo.

Suomen MM-joukkueen koko 2007–2019

Osaka 2007: 26

Berliini 2009: 19

Daegu 2011: 12

Moskova 2013: 10

Peking 2015: 17

Lontoo 2017: 12

Doha 2019: 22