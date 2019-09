Plazassa sai ideoida Saloa paremmaksi

Salon kauppakeskus Plazan käytävillä oli markkinapäivänä vilkasta. Kieli-infojen ja musiikkiesitysten lisäksi salolaiset saivat kertoa terveisensä kaupungin päättäjille ideoista, jotka tekisivät Salosta viihtyisämmän, houkuttelevamman ja ylipäätään paremman paikan asua. Ideoita kertyi kymmenittäin: parkkipaikoista toriin, kävelykatuihin ja katujen kunnossapitoon.

– Ihan ensimmäiseksi pitää laittaa liikennevalot kuntoon niin, että niiden toiminnassa olisi järkeä. Toinen asia on invapaikat: niitä olisi hyvä olla enemmän ja lähempänä kauppoja, aloitti salolainen Eino Seppänen , joka kantoi kortensa kekoon ensimmäisten joukossa Salon parantamistalkoissa.

– Myös katujen kunnossapidossa, etenkin talviaurauksien ja lumikasojen poisviennissä, olisi petraamista. Muitakin ideoita olisi, mutta annetaan muidenkin ideoida, Seppänen virnuilee.

Viran puolesta ideoiden vastaanottajina toimivat kaupungin kehittämistiimissä olevat kaavoitusarkkitehti Tarja Pennanen ja erityisasiantuntija Riikka Nurmi . Naiset kertoivat, että seinän post it -lapuille on kertynyt jo mukava määrä ideoita, joista suurin osa on hyvinkin toteuttamiskelpoisia.

– Ei ole tullut mitään älyttömän korkealentoisia visioita. Suurin osa ideoista on hyvin käytännönläheisiä. Näkyy, että monella on aito huoli ja halu vaikuttaa kaupungin viihtyisyyteen, Pennanen sanoo.

Pennasen mukaan hyviin ideoihin lukeutuvat useat nurkkien siivousta sekä aukioiden ja puistojen elävöittämistä koskevat ajatukset. Riikka Nurmi oli ehtinyt analysoida, että monet salolaisten ajatuksista liittyvät siihen, miten ihmisiä saataisiin paremmin yhteen.

– Nämä liittyvät keskustan elävöittämiseen ja tiivistämiseenkin. Kävelykadun laajentaminen mainitaan useissa lapuissa. Selkeästi monet ovat pitkään pohtineet, miten yhteistä kaupunkia voisi parantaa, Nurmi sanoo.

Kaikki illan aikana kertyneet ideat aiotaan koota yhteen, ne jäsennellään ja laitetaan myöhemmin esille nähtäväksi kaupungin nettisivuille. Sen jälkeen ideoiden käytännön toteuttamismahdollisuuksia ja -aikatauluja voidaan pohtia lisää sekä virkamiehistön että poliittisten päättäjien piirissä.

Vaikka salolaisia ei kertynytkään ideointitiskin taakse jonoiksi asti, Pennasen mukaan on tärkeää, että tarjotaan väylä suoraan vaikuttamiseen ja samalla osallistetaan salolaisia yhteisten asioiden hoitamisessa.

– Tällä tavalla jokainen voi tuoda ajatuksensa julki.

Yksi Salon kehittäjistä oli Juha Otasalmi , joka on muuttanut pääkaupungista Saloon vasta kolmisen vuotta sitten. Tuorein silmin voi kenties havaita sellaista, mitä ei enää vuosikymmenten jälkeen huomaa?

– Plazan korttelista kävelykatu joelle, tai koko Länsirannan alueen muuttaminen kävelykaduksi penkkeineen ja istutuksineen olisi nopea ja hyvä parannus, Otasalmi ideoi ja muistuttaa, että esimerkiksi koko Oslon keskusta on nykyisin muutettu autottomaksi.

Entinen helsinkiläinen kertoo ihmetelleensä, että jostain syystä Salossa tuntuu olevan melko yleisenä käsityksenä se, että parkkipaikkoja on liian vähän tai liian kaukana kaupoista.

Otasalmi lisää toivelistalle tiheämmin ja myöhempään liikkuvat paikallisbussit ja linja-autoaseman ja rautatieaseman yhdistämisen yhdeksi matkakeskukseksi – ajatus, joka ei ole täysin uusi myöskään kaavoittajille.

Otasalmi kertoo muuttaneensa Saloon, koska pääkaupunkiseudulla tavattavat lieveilmiöt – yleisten paikkojen häiriköt ja huumeveikot – korkeiden neliöhintojen ohella alkoivat häiritä eloa.

– Ja pääseehän Hesaan Salosta hyvin vaikka iltakonserttiin, kulkuyhteydet toimivat yölläkin!

Marja-Liisa Nore on saapunut Plazaan Mököistenmäeltä, joten ydinkeskusta ja etenkin tori on tullut tutuksi kahdeksan Salossa asutun vuoden aikana.

– Toria olisi hyvä saada elävämmäksi myös niinä aikoina, kun ei ole torikauppaa. Silloin se on tyhjä. Jos vaikka olisi pysyviä kahviloita, tai jotain muuta, Nore pohtii.

Noren mielestä ydinkeskustan elävöittäminen olisi ylipäätään tärkeää, mutta millä keinoin?

Nore on salolaistunut Porista ja sanoo, että Saloon oli kodikasta tulla:

– Kun täälläkin on hyvä tori ja keskustan läpi virtaa joki.