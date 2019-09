Pohjavedet yhä matalalla monen kuivan vuoden jäljiltä – ”Kaikki sateet ovat tervetulleita koko maassa”

Pohjaveden pinnankorkeudet ovat yhä monin paikoin keskiarvoa matalammalla. Syyssateiden myötä tilanne alkaa kohentua, mutta ensi viikolla sateita on luvassa niin vähän, että toistaiseksi pohjaveden korkeus jatkaa ennusteen mukaan laskuaan.

– Kaikki sateet ovat tervetulleita koko maassa. Suurissakin pohjavesimuodostumissa on vajetta edellisistä kuivista vuosista, ja onhan tämäkin ollut toistaiseksi kuiva vuosi, kertoo hydrogeologi Mirjam Orvomaa Suomen ympäristökeskus Sykestä.

Maan eteläosissa ja rannikolla pohjavesi on pääpiirteissään 20-60 senttimetriä ja maan keskiosissa 10-30 senttimetriä alle keskiarvojen. Pohjoisessa tilanne on lähellä keskiarvoa.

Kuivimmillaan varannot ovat Itä-Suomessa. Pohjois-Savossa ja Kainuussa pohjavesi on paikoitellen 60 senttimetriä alle keskiarvojen, Orvomaa kertoo.

Arviota siitä, kuinka paljon vettä pitäisi sataa tilanteen tasaantumiseksi, ei voi antaa.

– Sadeveden imeytymiseen pohjavedeksi vaikuttavat esimerkiksi sateen voimakkuus ja maaperän laatu, Orvomaa perustelee.

Tietoja lähiaikoina kuivuneista pihakaivoista Sykeen ei ole tullut.

STT

