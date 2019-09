Posti puhuttaa myös syyskauden ensimmäisellä suullisella kyselytunnilla

Eduskunnassa on alkanut syyskauden ensimmäinen suullinen kyselytunti. Esille kyselytunnilla nousi heti alkuunsa Postin tilanne.

Postin johdon palkkiot ja työntekijöiden työehtojen heikentäminen kirvoittivat keskustelua eduskunnassa jo eilen, kun kansanedustajat kokoontuivat syyskauden ensimmäiseen täysistuntoonsa.

Myös rahapeliyhtiö Veikkauksen suunnasta on esitetty kysymyksiä. Esimerkiksi keskustan Antti Kurvinen kysyi, mistä päin Suomea peliautomaatteja aiotaan vähentää.

Aiemmin tänään kerrottiin, että Veikkaus muun muassa vähentää rahapeliautomaattien määrää noin 3 000:lla. Veikkauksen toiminnan muutosten taustalla on yhtiön mainonnasta noussut kohu.

STT

Kuvat: