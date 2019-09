Posti: Valtaosa lähetyksistä toimitetaan normaalisti lakosta huolimatta

Postin mukaan postinjakelu on yöllä alkaneesta lakosta huolimatta saatu hoidettua pääosin normaalisti. Postin Ohjauskeskuksen johtaja Jarmo Ainasoja sanoo tiedotteessa, että valtaosa lähetyksistä saadaan lakosta huolimatta toimitettua asiakkaille luvatussa ajassa.

Ainasojan mukaan pieniä eriä mainoksia saattaa viivästyä noin vuorokaudella.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU aloitti työtaistelun jakelun ja käsittelyn tehtävissä eilisiltana vastalauseena Postin aikeille siirtää työntekijöitä Teollisuusliiton ja Medialiiton työehtosopimukseen. Liiton mukaan siirto aiheuttaa työntekijöille 30-50 prosentin ansionalennukset ja lukuisia muita heikennyksiä työehtoihin.

Postin mukaan työtaistelutoimet ovat laittomia. PAU ilmoitti eilen laajentavansa lakkoa koskemaan trukinkuljettajia useassa toimipisteessä. Laajennus on PAU:n mukaan vastalause sille, että Posti käyttää voimakkaasti vuokratyövoimaa lakon aikana ja painostaa vuokratyöntekijöitä.

– Teemme kaikkemme, että vaikutukset asiakkaillemme jäisivät mahdollisimman vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi. Seuraamme tilannetta tarkasti koko ajan ja tiedotamme tarkentuvista arvioista säännöllisesti, sanoo Ainasoja.

Ainasojan mukaan täyttä häiriöttömyyttä ei voida luvata. Posti lupaa päivittää tietoja lakon vaikutuksista tänään iltapäivällä.

– Häiriöiden laajuus on riippuvainen siitä, kuinka suuri osa työntekijöistä osallistuu lakkoon, Ainasoja sanoo.

Lakon on määrä päättyä keskiviikkona puoliltaöin. Lakko ei vaikuta sanomalehtien varhaisjakeluun ja sen ulkopuolelle on rajattu myös kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät työtehtävät.

STT

Kuvat: