Postin toimitusjohtaja Malinen MT:lle: Lehtien jakelu voi loppua jo 2025

Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen arvioi Maaseudun Tulevaisuudelle, että kirjeliiketoiminnassa lähivuodet ovat todella vaikeita. Malinen arvioi lehdelle, että paperisia lehtiä toimitetaan pidempään kuin kirjeitä. Posti kuljettaa painettuja lehtiä toimitusjohtajan mukaan ainakin vuosiin 2025-2030.

Kirje- ja lehtikuljetusten vähentyminen on tehnyt vuosittain 70 miljoonan euron loven Postin liikevaihtoon, lehti kertoo.

Posti ja logistiikka-alan unioni PAU aloitti työtaistelun jakelun ja käsittelyn tehtävissä sunnuntai-iltana vastalauseena Postin aikeille siirtää työntekijöitä Teollisuusliiton ja Medialiiton työehtosopimukseen. Liiton mukaan siirto aiheuttaa työntekijöille 30-50 prosentin ansionalennukset ja lukuisia muita heikennyksiä työehtoihin.

Tiistaina PAU ilmoitti keskeyttävänsä postilakon, koska järjestö sai lisäselvityksen omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) aikalisäviestiin.

PAU kertoi edellyttävänsä, että Posti siirtää Paketti- ja verkkokauppaliiketoimintaryhmän lajittelutoimintojen henkilöstön takaisin Postin osakeyhtiöön, jotta työehtosopimusneuvotteluihin voidaan lähteä puhtaalta pöydältä.

Malisen mukaan Posti hakee työehtosopimuksen vaihdolla joustavuutta, kun liiketoiminta muuttuu koko ajan pakettikuljetusten ja logistiikan suuntaan.

Paketit kuljetetaan pääosin loppuviikosta, ja kirjepostia yhtiö jakaa käytännössä enää neljänä päivänä viikosta, Maaseudun Tulevaisuus kertoo.

Vaikka pakettiliiketoimintamarkkina kasvaa, kilpailu sillä on lisääntynyt merkittävästi. Malinen kertoo lehdelle, että yhtiöllä on jakeluliiketoiminnassa nyt 16 kilpailijaa kotimaasta ja pakettijakelussa lukuisa joukko ulkomailta. Jakeluun on tullut alustatalouden tapaista toimintaa, joka on tullut tutuksi muun muassa taksiyritys Uberista, lehti kirjoittaa.

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/

STT

