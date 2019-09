Presidentti Niinistö Itä-Ukrainasta: Ei kannata optimistiksi heittäytyä, mutta ilmapiiri on muuttunut

Presidentti Sauli Niinistön mukaan seuraavaan neljän maan Normandia-tapaamiseen Itä-Ukrainan tilanteesta kohdistuu paljon myönteisiä odotuksia. Ukrainan johtoa tavanneen Niinistön mukaan optimistiksi ei kannata vielä heittäytyä, mutta ilmapiiri on selvästi muuttunut.

Ukrainan, Venäjän, Ranskan ja Saksan huipputapaamisen odotetaan toteutuvan ehkä jo syyskuun aikana.

Niinistön mukaan viime viikonvaihteen vankienvaihto Venäjän ja Ukrainan välillä oli mahdollisesti pieni edistysaskel kohti rauhaa. Toisaalta vaihdon toteutuminen vasta pitkän odottelun jälkeen osoitti Niinistön mukaan se, ettei mikään tunnu etenevän rauhanprosessissa helposti.

Niinistö tapasi eilen ja tänään Kiovassa presidentti Volodymyr Zelenskyin lisäksi Ukrainan hallituksen ja parlamentin edustajia. Niinistön mukaan nuorta väkeä oli joka paikassa paljon.

– On valtavasti henkeä tehdä uutta, niin kuin nuorille tietysti sopiikin, ja vauhti on aika luja, Niinistö arvioi suomalaismedialle.

Toisen vierailupäivän ohjelmassa oli muun muassa kunniakäyntejä muistomerkeille, joista yksi oli omistettu neuvosto-Ukrainan 1930-luvun valtavan nälänhädän, holodomorin, uhreille.

– Se oli hyvin paljon puhuva muistomerkki tämä kovin, kovin laiha tyttö. Kyllä hiljensi, Niinistö kuvasi tuntojaan.

STT

