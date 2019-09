Presidentti Niinistö jatkaa vierailua Ukrainassa, tapaa uuden pääministerin

Presidentti Sauli Niinistön Ukrainan-vierailu jatkuu tänään muun muassa tapaamisella maan tuoreen pääministerin Oleksi Honstsharukin kanssa. Parlamentti valitsi Honstharukin virkaansa vain pari viikkoa sitten.

Aamupäivällä Niinistö puhuu Kiovassa järjestettävässä Yalta European Strategy -konferenssissa. Hänen lisäkseen samassa tilaisuudessa puhuvat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sekä Viron presidentti Kersti Kaljulaid.

Viralliset keskustelut presidentti Zelenskyin kanssa Niinistö kävi eilen.

Yalta European Strategy eli YES on ukrainalaisen suurliikemiehen ja hyväntekijän Viktor Pintshukin luomus. Järjestön ja sen vuotuisten konferenssien tarkoituksena on edistää Ukrainan yhdentymistä Eurooppaan ja muuhun maailmaan.

Ensimmäinen konferenssi järjestettiin nimensä mukaisesti Jaltan kaupungissa Krimin niemimaalla vuonna 2004. Kymmenen vuotta myöhemmin tapahtuma piti siirtää Kiovaan Venäjän vallattua Krimin ja liitettyä sen itseensä. Konferenssin teemana on tänä vuonna onnellisuus.

Presidentti Niinistön toisen vierailupäivän ohjelmassa Kiovassa ovat myös vierailu parlamentissa, seppeleenlasku tuntemattoman sotilaan haudalle sekä käynti neuvosto-Ukrainan 1930-luvun nälänhädän, holodomorin, muistomerkillä. Neuvostoliiton johdon aiheuttamassa katastrofissa kuoli miljoonia ukrainalaisia.

