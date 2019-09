Presidentti Niinistö luonnehtii sekavan brexit-tilanteen sekoittavan hiukan koko unionia

Britannian EU-eroa ympäröivä sekava poliittinen tilanne vaikuttaa koko unioniin hiukan sekoittavasti, luonnehtii presidentti Sauli Niinistö.

– Eiköhän se nyt ole ollut viimeiset pari-kolme vuotta aika selvää, että kaikenlainen sekavuus vaikuttaa tietysti koko järjestelmään, koko EU:hun hiukan sekoittavasti, ja onhan tuo hämmentävää, Niinistö pohtii.

Niinistö puhui Helsingissä järjestetyssä parlamenttien ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa konferenssissa.

Presidentti peräänkuuluttaa EU:lta nykyistä tiiviimpää yhtenäisyyttä, sillä yhtenäisyyden kautta Eurooppa voi olla vahvempi globaali toimija.

Niinistö toisti suurlähettiläspäivillä esittelemänsä ajatuksen siitä, että geopoliittinen kuva maailmasta muistuttaa kolmiota, jonka kärjissä ovat Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä.

EU:n Niinistö sijoittaisi kolmion keskelle paineen alle.

– Piirtäisin paljon mieluummin suorakulmion, jossa vahva EU olisi neljäs kulma tasavertaisena globaalina toimijana kolmen muun rinnalla.

Tällä hetkellä suorakulmiota ei kuitenkaan Niinistön mukaan ole.

– Eurooppa ei enää muokkaa maailmaa, vaan maailma muokkaa meitä.

Haavisto vaatii Venäjä-suhteisiin parannusta

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi talouslehti Financial Timesin tuoreessa haastattelussa, että EU:n täytyy vahvistaa toimia Venäjä-suhteiden parantamiseksi, jos se on eduksi turvallisuudelle.

Presidentti Niinistö kertoo, ettei ole keskustellut asiasta Haaviston kanssa, mutta pitää Haaviston ulostuloa samansuuntaisena kuin, mitä Ranskan presidentti Emmanuel Macron on puhunut.

-Minä olen omalta kohdaltani aina painottanut dialogin merkitystä, joka on ehkä hivenen varovaisempi, Niinistö sanoi.

Niinistö kuitenkin korostaa, ettei ota Haaviston kommenttiin etäisyyttä tai läheisyyttä ennen kuin on keskustellut asiasta tarkemmin ulkoministerin kanssa.

STT

