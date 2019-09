Presidentti Niinistö puheessaan New Yorkissa: Jos ilmastotoimissa epäonnistutaan, nuorten tulevaisuus on vaakalaudalla

Jos ilmastotoimet epäonnistuvat, on nuoren sukupolven tulevaisuus vaakalaudalla, sanoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö YK:n ilmastohuippukokouksessa pitämässään puheessa New Yorkissa.

Niinistön mukaan maailmanlaajuinen siirtyminen hiilineutraaliuteen tarkoittaa yhteiskuntiemme kokonaisvaltaista muutosta.

– Puolinaiset toimet eivät riitä. Meidän on saatava kaikki poliittiset toimemme saumattomasti tehokkaiden ilmastotekojen tueksi.

”Suomi johtaa esimerkin voimalla”

Niinistön mukaan Suomi haluaa johtaa ”esimerkin voimalla” ja Suomen nykyiset kansalliset ilmastotavoitteet ovat maailman kunnianhimoisimpia.

– Hallituksemme on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Pian sen jälkeen aiomme ensimmäisenä teollisena taloutena muuttua hiilinegatiiviseksi, Niinistö sanoo.

Presidentin mukaan tehtävä on vaativa, mutta siihen vaadittava teknologia ja innovaatiot ovat jo olemassa. Hän myös vakuutti, että suomalaiset ovat täysin sitoutuneita määrätietoisiin ilmastotekoihin.

– Haaste on valtava. Mutta niin on palkintokin: kestävä tulevaisuus seuraaville sukupolville. Meidän velvollisuutemme on taata se.

New Yorkissa pidettävää kokousta isännöi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Paikalla on myös ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg, joka piti tilaisuudessa myös puheen.

Paikalla on myös ennakkotiedoista poiketen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, jonka ei pitänyt alun perin osallistua kokoukseen.

Poissa ovat sen sijaan muun muassa Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ja Australian pääministeri Scott Morrison. Trump veti Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta. Brasiliassa sademetsää on tänä vuonna poltettu kiihtyvällä tahdilla ja Australia aikoo nojautua energiantuotannossaan edelleen hiileen.

Maailman suurimmista hiilidioksidipäästöistä vastuussa oleva Kiina on lähettänyt paikalle ulkoministeri Wang Yin. Guterres vihjaili viime viikolla, että Kiinalta saattaa olla tulossa uusia päästörajoituskeinoja.

Maailman hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet, vaikka Pariisin ilmastokokouksessa vuonna 2015 sovittiin niiden leikkaamisesta. Tänä vuonna päättyvästä viisivuotisjaksosta on YK:n raportin mukaan tulossa lämpimin koskaan tilastoitu.

STT

