Presidentti Niinistö puhuu tänään YK:n yleiskokouksessa

Suomen presidentti Sauli Niinistö osallistuu tänään New Yorkissa alkavaan Yhdistyneiden kansakuntien 74. yleiskokoukseen. Hän toimii kokouksessa Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana.

Niinistö pitää New Yorkissa mediatapaamisen alkuillasta Suomen aikaa. Presidentin on määrä pitää puheenvuoro yleiskokouksessa myöhään illalla Suomen aikaa.

Lisäksi Niinistö osallistuu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin isännöimälle vastaanotolle.

Niinistön vierailu Atlantin toisella puolen on kolmen päivän mittainen. Eilen hän piti puheen YK:n ilmastohuippukokouksessa.

Suomi haluaa olla esimerkkinä

Niinistö kertoi eilisessä puheessaan Suomen haluavan johtaa ”esimerkin voimalla”. Hänen mielestään Suomen nykyiset kansalliset ilmastotavoitteet ovat maailman kunnianhimoisimpia.

– Hallituksemme on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Pian sen jälkeen aiomme ensimmäisenä teollisena taloutena muuttua hiilinegatiiviseksi, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan tehtävä on vaativa, mutta siihen vaadittava teknologia ja innovaatiot ovat jo olemassa. Hän myös vakuutti, että suomalaiset ovat täysin sitoutuneita määrätietoisiin ilmastotekoihin.

– Haaste on valtava. Mutta niin on palkintokin: kestävä tulevaisuus seuraaville sukupolville. Meidän velvollisuutemme on taata se, Niinistö julisti puheessaan.

STT

