Presidentti Niinistö tapaa Ukrainan presidentin Kiovassa

Presidentti Sauli Niinistö aloittaa tänään kaksipäiväisen virallisen vierailun Ukrainaan. Hän tapaa iltapäivällä Kiovassa ukrainalaisen virkaveljensä Volodymyr Zelenskyin. Kyseessä on presidenttien ensimmäinen tapaaminen.

Kahdenvälisten suhteiden lisäksi keskusteluissa on esillä muun muassa Itä-Ukrainan tilanne. Toiveet Venäjän ja Ukrainan suhteiden lientymisestä ovat kasvaneet maiden vaihdettua vankeja viime viikonloppuna.

Koomikkona ja näyttelijänä tunnettu Zelenskyi nousi politiikan ulkopuolelta Ukrainan presidentiksi vasta viime keväänä. Hän löi selvin numeroin vaaleissa toiselle kaudelle pyrkineen Petro Poroshenkon.

Huomenna Niinistö puhuu Yalta European Strategy -konferenssissa, jonka teemana on tänä vuonna onnellisuus. Niinistön lisäksi ulkomaisiin puhujavieraisiin kuuluu muun muassa Viron presidentti Kersti Kaljulaid.

Niinistö tapaa perjantaina myös Ukrainan pääministerin Oleksi Hontsharukin ja parlamentin puhemiehen Dmytro Razumkovin.

STT

Kuvat: