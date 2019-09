Presidentti Niinistö Trumpin yllätysvierailusta YK:n ilmastokokoukseen: En olisi kovin herkkä lukemaan piipahtamismerkkejä – tämä on paljon vakavampi asia

Suomen presidentti Sauli Niinistö pitää hyvänä asiana, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump teki lyhyen yllätysvierailun YK:n ilmastokokoukseen. Niinistö ei kuitenkaan antaisi Trumpin pikaiselle näyttäytymiselle liikaa painoarvoa.

– Kyllä se hyvälle puolelle kallistuu, mutta en olisi kovin herkkä lukemaan piipahtamismerkkejä. Tämä on paljon vakavampi asia, Niinistö sanoo lehdistötilaisuudessa YK:n kokouksen yhteydessä New Yorkissa.

Trumpia ei ole pyydetty YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin kokouksen puhujaksi, sillä Trump irrotti Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta. Trumpin ei pitänyt alun perin edes vierailla ilmastokokoussalissa, mutta hän oli samassa rakennuksessa erillistä uskonnonvapautta käsittelevää tapahtumaa varten.

Ylimääräisellä ilmastokokouksella on kovat paineet, sillä tuoreen YK:n ilmastoraportin mukaan ilmasto lämpenee nopeammin kuin on osattu keskimäärin arvioida. Maanantain kokouksessa kymmeniltä maailman johtajilta toivottiin konkreettisia suunnitelmia päästöjen vähentämiseksi. Niinistö vakuutti Suomen tekevän kaikkensa.

– Suomen hallituksella on kova tavoite – hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Suomi on jo päättänyt kieltää hiilen käytön energiatuotannossa vuonna 2029, Niinistö sanoo.

YK:ta on kritisoitu voimattomuudesta päätöksenteon suhteen, mutta Niinistö kehuu Guterresin määrätietoisuutta ilmastoasioissa.

– Meidän on vaikea olla Guterresin kanssa eri mieltä mistään, edes jalkapallosta, Niinistö vitsailee.

Niinistö kehui suomalaismedialle ilmastokokouksen henkeä.

– Asia otetaan äärimmäisen vakavasti. Tässä kokouksessa mennään vähän syvemmälle, kun kerrotaan, mitä konkreettisia toimia tehdään. Se on jo askel oikeaan suuntaan.

Niinistö kannustaa kansalaisia näyttämään esimerkkiä

Viikonlopun aikana eri puolella maailmaa nähtiin lukuisia mielenosoituksia ilmastonmuutoksen hidastamisen puolesta. Niinistön mukaan nuorten ilmastoaktivistien rooli on tärkeä myös kokouspaikalla olevien päättäjien painostamiseksi.

– Se on herättänyt viimeisimmätkin nukkujat, Niinistö sanoo.

YK:n heikkouksiin Niinistö lukee sen, ettei maailmanjärjestöllä ole pakkokeinoja. Niinistö kannustaakin yksityishenkilöitä näyttämään esimerkkiä.

– Tavallisten ihmisten tärkein tehtävä on asennemuutos. Kun yhä useampi kantaa huolta, huoli ja uusi asenne ikään kuin leviää ja painostaa myös.

Arktiset asiat esille Valkoisessa talossa

Niinistön ja Trumpin on määrä tavata ensi kuussa Valkoisessa talossa. Niinistö lupaa nostaa ilmastoasiat esille, muttei usko pystyvänsä kääntämään Trumpin päätä. Hän aikoo muistuttaa Trumpia ainakin mustan hiilen vaaroista.

– Liian suuren haasteen laitatte, jos kuvitellaan, että minä hänen päänsä käännän. Meidän on tarkoitus puhua esimerkiksi arktisesta alueesta ja kyllä minä häntä muistutan asioista, joista olemme ennenkin puhuneet, Niinistö sanoo.

Erityisen innolla Niinistö sanoo odottavansa tiistaina alkavan YK:n yleiskokouksen Yhdysvaltojen ja Brasilian puhetta. Monen toiveena on, että ilmastoasiat kuuluisivat viimeistään silloin maiden johtajien puheista.

– Odotetaan mielenkiinnolla. Presidentit Bolsonaro ja Trump puhuvat peräkkäin.

Suomea YK:n korkean tason viikolla edustavat Niinistön lisäksi muun muassa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.).

STT

