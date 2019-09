PTT:n ennuste: Maailmantalouden epävarmuus hyydyttää muttei tainnuta talouskasvua

Britannian brexit-prosessi sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota luovat epävarmuutta ja hidastavat talouskasvua, mutta kasvua kuitenkin on, summaa Pellervon taloustutkimuksen PTT:n kansantalousennuste. PTT ennustaa talouskasvun jäävän tänä vuonna 1,3 prosenttiin ja ensi vuonna 1,2 prosenttiin.

Kotitalouksien tilannetta PTT pitää kuitenkin hyvänä sekä Suomessa että laajemminkin euroalueella. Kulutuksella olisi siis varaa kasvaa, mutta kotitaloudet näyttävät kuitenkin jarrutelleen. PTT:n mukaan on mahdollista, että euroalueen kotimainen kulutus on odotuksia vahvempaa, mutta riskinä on, että teollisuustuotannon alamäki alkaa näkyä työmarkkinoilla ja palkkakehityksessä.

Suomessa sekä viennin kasvu että rakentamisen investoinnit ovat kääntyneet laskuun. Heikkenevä kansainvälisen talouden tilanne on haastava syksyn palkkaneuvotteluille, ennusteessa sanotaan.

STT