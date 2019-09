Puhemies Vanhanen: Poliitikkojen ei tulisi etukäteen ilmoittaa kantaansa PS:n Mäenpään rikosepäilyyn – perussuomalaiset torppaisi syytteen nostamisen Mäenpään täysistuntopuheista

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) peräänkuuluttaa poliitikoilta malttia perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään rikosepäilyn kommentoinnissa. Vanhasen mukaan poliitikkojen ei tulisi etukäteen ilmoittaa kantaansa rikosepäilyyn.

Hänen mielestään on tärkeää, että kansanedustajat ja eduskuntaryhmät säilyttävät maltin asiassa.

– Pitää näyttää esimerkkiä siitä, että se mikä on viranomaisen asia, se on viranomaisen asia, johon poliitikot eivät sotkeudu, Vanhanen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Poliisi ilmoitti toissa viikolla aloittaneensa esitutkinnan Mäenpään kommenteista eduskunnan täysistunnossa. Häntä epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Mäenpää piti eduskunnan täysistunnossa kesäkuussa puheenvuoron, jossa hän vertasi islamilaisia turvapaikanhakijoita torjuttaviin eli haitallisiin vieraslajeihin.

Myös kansanedustajat Päivi Räsänen (kd.), Hussein al-Taee (sd.) ja Sebastian Tynkkynen (ps.) ovat tällä hetkellä esitutkinnan kohteena kannanotoistaan muilla foorumeilla. Myös heitä epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Syyte tarvitsisi eduskunnan suostumuksen

Mäenpään esitutkintaan kohdistuu erityistä mielenkiintoa, sillä se liittyy kansanedustajan toimintaan valtiopäivillä. Perustuslain mukaan kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden vuoksi, ellei eduskunta ole suostunut siihen vähintään viiden kuudesosan enemmistöllä.

Suurin oppositiopuolue perussuomalaiset pystyy halutessaan estämään Mäenpään asettamisen syytteeseen, jos asia etenee eduskunnan harkittavaksi.

Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho on jo ilmoittanut, ettei perussuomalaiset tule sallimaan syytteen nostamista. Halla-aho otti kantaa asiaan puheessaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Joensuussa viime torstaina.

STT

