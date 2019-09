Puolustusministeri Kaikkonen: Kertausharjoituksissa käyvien määrää lisätään noin 1 200:lla ensi vuodeksi

Reservin kertausharjoitusten ja vapaaehtoisten harjoitusten määrää lisätään ensi vuodeksi.

Kertausharjoituksissa käyvien määrä nousee ensi vuonna noin 1 200:lla tämän vuoden tasosta, kertoi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingin Säätytalolla.

Puolustusvoimain komentajan, kenraali Timo Kivisen mukaan kertausharjoituksissa koulutetaan ensi vuonna yli 19 000 reserviläistä.

Vapaaehtoisten harjoitusten määrä kolminkertaistetaan ensi vuonna 12 000 reserviläiseen tämän vuoden 4 000 reserviläisestä.

Kaikkosen mukaan kertausharjoitusten määrän nousu ensi vuodeksi ei ole kovin iso, mutta määrää on tarkoitus kasvattaa myös tulevina vuosina.

– Sille on selvä tarve ja kysyntä, Kaikkonen sanoi toimittajille puheensa jälkeen.

Hallitusohjelman mukaan kertausharjoitusten määrää nostetaan asteittain vaalikauden aikana. Tavoitteena on 20 prosentin lisäys nykytasosta hallituskauden loppuun mennessä. Hallitusohjelmassa kertausharjoitusten lisäämiseen on annettu 1,5 miljoonaa euroa pysyvää lisärahaa vuoden 2023 tasolla.

STT

Kuvat: