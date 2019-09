Pyörämatkailu kasvaa vauhdilla

Pyörämatkailu nousee nopeasti Suomessa. Kaunis luonto, viehättävät pikkutiet ja rauhallinen liikenne houkuttavat ekologiseen matkailutapaan polkupyörän satulassa.

Suosio näkyy myös Salon seudulla. Kaksi vuotta sitten lanseerattu rannikkoreitti on tänä kesänä kutsunut yhä useampia pyörämatkailijoita. Lisääkin olisi tulossa, mutta oheispalvelut ja markkinointi vaativat vielä panostuksia.

Huoli ilmastonmuutoksesta ja lentomatkailun hiilipäästöt ovat lisänneet suomalaisten kotimaan matkailua. Vielä ympäristöystävällisempään lopputulokseen päästään, jos loma vietetään polkupyörän satulassa.

Liikuntamuotona pyöräily sopii hyvin kaikenikäisille. Matka ei ole ongelma, kunhan mitoittaa vauhdin ja päiväetappien pituudet omaan kuntoon ja aikatauluun sopivaksi.

Salon seudulla on paljon voitettavaa pyörämatkailussa. Pari vuotta sitten perustettu rannikkoreitti avaa pyöräilijöille mainion väylän Salosta Kemiönsaaren kautta Hankoon ja Raaseporiin. Sopivasti mutkaiset ja mäkiset pikkutiet tarjoavat pyöräilijöille upeat puitteet kesäiseen matkailuun.

Rannikkoreitin suosio on näkynyt kesän pyöräilijämäärissä. Monessa reitin varren matkailukohteessa on todettu pyöräilijöiden määrän kasvaneen merkittävästi. Tänä vuonna reitin ovat löytäneet myös suuret, jopa kymmenen hengen ryhmät.

Rannikkoreitin suosio kasvaa myös tulevina vuosina. Reitin tunnettavuutta voi parantaa tehokkaalla markkinoinnilla, jota kannattaa suunnata myös ulkomaille. Suomalainen luonto on elämys monille muille eurooppalaisille saati muilta mantereelta tuleville matkailijoille.

Reitillä tarvitaan myös lisää pyörämatkailijoille kohdistettuja palveluja. Hyviä ruokailupaikkoja ja majoitusmahdollisuuksia löytyy jo nyt, mutta lisääkin vielä mahtuu.

Pyöräreittien keskitetty tietokanta auttaisi matkan suunnittelussa. Moni pyörämatkailija arvostaisi myös lisäpalveluja, kuten matkatavaroiden kuljetusta.

Rannikkoreitillä on mahdollisuuksia uusiin liiketoimintamalleihin, joissa tarvitaan eri yritysten sujuvaa verkottumista.