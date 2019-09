Raksajäte kiertää eristeeksi – Finnfoam kehitti kierrätyssäkin, josta suuret rakennusyhtiöt innostuivat heti

Toisen roska on toisen aarre, tietää vanha sanonta.

Salolainen eristevalmistaja Finnfoam muuttaa sanonnan todeksi uudella tuotantolinjallaan, joka ryhtyy tekemään muovijätteestä pinnoitetta eristelevyihin.

Uuden tuotteen nimi on FF-Silent.

– Se viittaa tuotteen hyvään ääneneristävyyteen, sanoo Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen.

Uusi pinnoite on suunniteltu villan korvaajaksi esimerkiksi hallien kattorakenteissa.

– Sitä on jo testattu katoissa, mutta tuotetta voidaan käyttää paljon laajemminkin, sanoo Nieminen.

Uuden tuotteen raaka-aineena on erikoissementtiä ja kierrätettyä muovivaahtoa.

Finnfoam lanseerasi kesäkuussa FF-kierrätyssäkin. Uusi palvelu on saanut innostuneen vastaanoton.

– Samana päivänä, kun säkeistä kerrottiin, SRV ja YIT soittivat, sanoo myyntipäällikkö Niklas Alexandersson.

Säkkien idea on yksinkertainen: niihin kootaan uudiskohteiden työmailla styroksin, Finnfoamin omien tuotteiden ja muiden eristeiden ylijäämäpaloja sekä esimerkiksi kodinkoneiden pakkausvaahtoja.

Jotta säkkien logistiikka olisi järkevää, Finnfoam rakentaa parhaillaan yhteistyötä samojen toimijoiden kanssa, joille se myy ja kuljettaa omia tuotteitaan.

– Aiemmin tyhjinä takaisin tehtaalle ajaneisiin rekkoihin voidaan ottaa kevyet säkit paluukyytiin ilman, että edes polttoainekustannukset nousevat, sanoo Henri Nieminen.

Finnfoam ei maksa kierrätysraaka-aineesta, mutta palvelu vähentää rakentajien jätteenkäsittelykustannuksia.

Finnfoamissa uskotaan, että kiertotalous voi tuoda tulevaisuudessa yritykseen merkittäviä uusia tuotteita.

Kierrätyssäkin ja -eristeen lisäksi vireillä on muitakin kierrätyshankkeita.

– Ajatuksena on viedä muovin kierrätys korkeimmalle tasolle eli sataprosenttiseen uusiokäyttöön uudenlaisella lajittelumenetelmällä. Yksi patentti on jätetty, ja muutama on vielä tulossa. Sen enempää en voi vielä kertoa, sanoo Henri Nieminen.

Nieminen arvioi, että kierrätystuotteiden liiketaloudellinen merkitys kasvaa pikkuhiljaa.

– Rakennusalalla muutokset etenevät hitaasti. Tulppa-märkätilalevyjen tekemisen aloitimme kahdeksan vuotta sitten, ja vasta nyt tuote tuo merkittävästi myyntiä.

Finnfoamin usko muovilla rakentamiseen ja tiiviyden energiatehokkuuteen on vahva.

– Käytän usein esimerkkinä jääkaappia, joka on monessa kodissa ollut vuosikymmeniä ongelmitta. Ei kenelläkään ole jääkaapin rakenteissa hometta. Yhtenäistä umpisoluista rakennetta ei voi saada homeeseen, vaikka sitä yrittäisi.

– Homehtumattomien eristeiden kysyntä on kasvussa, sanoo Nieminen.