Ranska, Saksa ja Britannia pitävät Irania syyllisenä Saudi-Arabian iskuihin

Ranskan, Saksan ja Britannian johtajat uskovat, että Iran on Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin aiemmin tässä kuussa tehtyjen iskujen takana. Näin ne asettuvat tukemaan Yhdysvaltojen näkemystä iskuista.

Maiden johtajat totesivat yhteisessä lausunnossaan, että on selvää, että Iran on vastuussa iskuista.

– Meille on selvää, että Iran kantaa vastuun iskuista. Muuta selitystä ei ole, Emmanuel Macron, Angela Merkel ja Boris Johnson totesivat lausunnossa.

Johtajat keskustelivat asiasta YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestetyssä tapaamisessa.

Euroopan johtajat kehottivat lisäksi Irania valitsemaan keskustelun provokaatioiden sijaan. Sekä Ranska, Saksa että Britannia ovat edelleen mukana Iranin kanssa solmitussa ydinsopimuksessa, josta Yhdysvallat irtaantui viime vuonna. Sittemmin Iran on lipsunut sopimuksen noudattamisesta.

Euroopan suurmaiden mukaan ratkaisu ulos tilanteesta onkin yhä diplomatia.

– Kehotamme Irania sitoutumaan keskusteluun ja pidättäytymään provokaatioiden ja kärjistymisten valitsemisesta, lausunnossa todetaan.

Johtajien mukaan iskut osoittavat, että jännitteet Persianlahdella pitää saada purettua. Siihen vaaditaan nimenomaan diplomatiaa ja kaikkien osapuolten sitoutumista.

STT