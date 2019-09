Ranskan ulkoministeri: Ei enää lykkäystä brexitille

Ranska ei halua myöntää enää jatkoaikaa Britannian EU-erolle. Ranskan kannasta kertoi ulkoministeri Jean-Yves Le Drian.

– Nykyoloissa, ei! Emme aio käydä tätä läpi joka kolmas kuukausi, Le Drian sanoi Europe1 -kanavalla.

Britannian parlamentti on torjumassa aikeet sopimuksettomasta EU-erosta. Tätä koskevan lain on määrä saada lopullinen sinetti maanantaina.

EU-eron on näillä näkymin määrä tulla voimaan 31. lokakuuta. Pääministeri Boris Johnson haluaa pitää kiinni takarajasta, vaikka sitten ilman sopimusta.

Suurin kompastuskivi sopimuksen tiellä on kysymys Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajasta brexitin jälkeen. Johnsonin hallitus ei ole hyväksynyt edellisen hallituksen neuvottelemaa ratkaisua vaan on halunnut jotakin muuta sen tilalle.

Le Drian napautti, että brittien on nyt itse kerrottava, miten tilanteesta päästään eteenpäin.

STT

