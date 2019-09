Rekasta irtosi perävaunu Kirkkonummella, kuski jatkoi matkaa

Kirkkonummella Uudellamaalla rekasta irronnut perävaunu on vaikeuttanut liikennettä kantatiellä 51.

Pelastuslaitoksen mukaan perävaunu irtosi rekasta ja kaatui Helsinkiin päin menevillä kaistoilla Kirkkonummen liittymän ja Porkkalantien liittymän välissä. Perävaunun irtoamisen jälkeen rekan kuljettaja jatkoi matkaa.

Onnettomuuspaikalla on ollut käytössä vain yksi kaista.

Helsingin poliisista kerrotaan, että sekä rekan kuljettaja että sen omistaja on tavoitettu. Poliisin mukaan rekassa oli suomalaiset rekisterikilvet. Poliisin tiedossa ei ole, että onnettomuudesta olisi aiheutunut vaaraa sivullisille.

STT