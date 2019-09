Rengaskasan palo Pietarsaaren liepeillä on saatu hallintaan – ei enää yleistä vaaraa savusta

Rengaskasan palo, josta levisi terveydelle vaarallista savua Pietarsaareen, on saatu hallintaan. Yleistä, laajaa vaaraa terveydelle ei enää ole, kertoo pelastuslaitos.

Puoli kahdeksan aikaan aamulla palavaa kasaa peitettiin hiekalla ja täytemaalla. Savua oli edelleen ilmassa, mutta savunmuodostus on vähentynyt päivystävän palopäällikön mukaan koko ajan.

Noin sata metriä pitkä ja parikymmentä metriä leveä rengaskasa syttyi tuleen iltayhdentoista aikoihin sunnuntaina vanhalla kaatopaikalla Pedersören kunnassa Pietarsaaren eteläpuolella.

Päivystävä palopäällikkö Joni Kontio tarkentaa, että palopaikka on Pedersören kunnassa Pietarsaaren kaupungin välittömässä läheisyydessä, ja vaikutus on Pietarsaaren suuntaan.

STT

