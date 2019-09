Rinne: Tällä vaalikaudella ei saada 4 000:ta hoitajaa ja lääkäriä lisää – ”Ei ole rahaa”

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan tällä vaalikaudella ei saada 4 000:ta hoitajaa ja lääkäriä lisää, koska rahaa ei ole riittävästi. Rinne kommentoi asiaa puoluejohtajien paneelikeskustelussa Kuntamarkkinoilla Helsingissä.

Vanhustenhoivan 0,7:n sitovan hoitajamitoituksen on arvioitu vaativan yli 4 000 hoitajaa lisää. Elokuun lopulla Kuntaliitto ja Kuntatyönantajat nostivat omaa arviotaan 5 000 hoitajaan.

Rinteeltä kysyttiin keskustelussa, mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen merkittävin saavutus tämän hallituskauden aikana. Rinne vastasi, että hallitus pyrkii toteuttamaan tämän vaalikauden aikana 0,7:n hoitajamitoituksen, seitsemän päivän hoitotakuun ja tuhannen ihmisen lisäyksen hoitavaan henkilökuntaan eli lääkäreihin ja hoitajiin.

– Ihan loppuun asti ei saada, me tarvitaan 4 000 hoitajaa ja lääkäriä lisää. Sitä ei pystytä tällä vaalikaudella toteuttamaan, ei ole rahaa, Rinne sanoi.

Siirtymäaika pohdinnassa

Hallitus aikoo antaa eduskunnalle esityksen sitovasta hoitajamitoituksesta tämän vuoden loppuun mennessä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on sanonut, että mitoitus on tärkeää saada ripeästi ja yhdellä kertaa kirjattua lakiin, jotta yhteinen tahtotila käy kaikille selväksi.

Asiantuntijaryhmässä on pohdittu, kuinka pitkä siirtymäaika lakiin kirjataan ja miten sitovasta mitoituksesta aiheutuva työntekijöiden tarve ylipäätään ratkaistaan. Työn on arvioitu valmistuvan syyskuun loppuun mennessä. Sillä välin hallitus aikoo varata ensi vuoden budjettiin rahaa niin, että nykyinen suositus 0,5:n mitoituksesta toteutuisi joka puolella.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat aiemmin arvioineet, ettei hoitajamitoituksen nostaminen ratkaise vanhustenhuollon ongelmia. Ministeriöstä sanottiin keväällä STT:lle, että on tärkeää arvioida kokonaisuutta. Ympärivuorokautisen hoivan sitovan hoitajamitoituksen on pelätty muun muassa vievän hoitajia pois kotihoidon palveluista.

STT

