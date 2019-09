Rinteen hallitus saa HS-gallupissa melko neutraalin arvion tähänastisesta onnistumisestaan

Hieman suurempi osa suomalaisista katsoo Antti Rinteen (sd.) hallituksen onnistuneen toistaiseksi huonosti kuin hyvin, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä.

Vahvaa tuomiota kumpaankaan suuntaan hallitus ei kuitenkaan HS:n ensimmäisessä Rinteen hallituksen onnistumista käsittelevässä mittauksessa saanut. Puolet vastaajista ei pitänyt hallituksen onnistumista hyvänä eikä huonona tai ei osannut sanoa kantaansa.

Hyväksi tai erittäin hyväksi hallituksen alkutaipaleen arvioi 23 prosenttia vastaajista. Huonon tai erittäin huonon arvion antoi 27 prosenttia. Ero on pieni, sillä tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Eduskunnan syysistuntokausi alkaa tänään.

Keskustan Lintilä saa enemmän kiitosta SDP:n kannattajilta kuin omiltaan

Lehden mukaan kokonaisuudessaan Rinteen hallituksen ensimmäinen arvio on samansuuntainen mutta aavistuksen suopeampi kuin useimmat Juha Sipilän (kesk.) hallituksen HS-gallupeissa saamista arvioista. Sipilän hallituksen suosio oli huipulla ensimmäisessä hallituksen suosiota käsittelevässä HS:n mittauksessa.

Nykyisen hallituksen puoleista parhaiten kyselyn mukaan on onnistunut vihreät ja huonoiten keskusta.

Parhaan arvion kyselyyn vastanneilta saa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Rinne ja valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) saavat Haavistoa vähemmän kiitosta. Lintilä saa enemmän kiitosta SDP:n kannattajilta kuin omiltaan. Vajaa puolet kyselyyn vastanneista SDP:n kannattajista katsoo Lintilän onnistuneen tehtävässään hyvin tai erittäin hyvin. Keskustan kannattajista tätä mieltä on reilu kolmannes.

Myöskään suurimmat oppositiopuolueet eivät ole ainakaan toistaiseksi vakuuttaneet kyselyyn vastanneita. Noin viidennes vastaajista pitää eli perussuomalaisten ja kokoomuksen onnistumista hyvänä tai erittäin hyvänä.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu tuhat ihmistä 19.-29. elokuuta.

