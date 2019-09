Ruokamyrkytysepäilyjä 27 paikasta – savukala, pastasalaatti ja tilli tutkittavana

Viime keskiviikon jälkeen ilmennyttä vatsatautiepidemiaa tutkitaan edelleen Salossa.

Salon kaupunki on saanut 94 ilmoitusta vatsaoireista. Ne jakaantuvat kaikkiaan 27 eri kouluun ja päiväkotiin.

Kolmessa toimipaikassa oireita saaneita oli huomattavasti enemmän kuin muualla. Nämä toimipaikat ovat Salon lukio, Mustamäen koulu ja Metsärinteen päiväkoti.

– Tämä on aika vaikea kuvio. Valtavasti on myös niitä paikkoja, joista on tullut vain yksi ilmoitus, sanoo Salon kaupungin ympäristöterveyshuollon päällikkö Riitta Suutari.

Oireiden syyksi epäillään ruokamyrkytyksiä. Keskiviikkona päiväkotien ja koulujen ruokana oli savukalapastasalaattia, josta oli tarjolla myös kasvisversio ilman kalaa.

– Myös kasvisruokailijoilta on tullut ilmoituksia, sanoo Suutari.

Kouluissa ja päiväkodeissa tarjottavasta ruoasta otetaan aina näytteet pakkaseen, jotta niitä voidaan tarvittaessa tutkia. Keskiviikkoisten ruokien näytteet ovat parhaillaan tutkittavana helsinkiläisessä laboratoriossa, ja tuloksia on odotettavissa aikaisintaan tämän viikon lopulla.

Savukalan ja pastasalaatin lisäksi myös annokseen kuulunut tilli tutkitaan.

– Tilli oli ulkolaista alkuperää, sanoo Suutari.

Myös ulostenäytteitä on tutkittu, mutta ainakaan toistaiseksi niistä ei ole löytynyt merkkejä virusperäisistä taudinaiheuttajista kuten noroviruksesta.