Ruotsi jatkaa feminististä ulkopolitiikkaa ja Venäjään suhtaudutaan kahden raiteen strategialla, linjaa uusi ulkoministeri Ann Linde

Ruotsi yrittää saada tuotua ruotsalaiset Isis-lapset Syyrian leiriltä kotimaahan ja Ruotsi tekee jatkossakin feminististä ulkopolitiikkaa. Niin kertoi tänään Suomessa vieraillut Ruotsin uusi ulkoministeri Ann Linde.

Sosiaalidemokraattien Linde nimitettiin ulkoministeriksi tiistaina, ja ensimmäinen ulkomaan-vierailu suuntautui perjantaina Helsinkiin, jossa hän tapasi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.).

Kymmeniä ruotsalaislapsia on yhä Syyriassa pahamaineisella al-Holin leirillä, jossa on äärijärjestö Isisin taistelijoiden vaimoja ja lapsia.

Linde ei kuitenkaan osannut tiedotustilaisuudessa sanoa, miten lapset käytännössä saadaan Ruotsiin ja milloin. Isis-taistelijoiden lapset ovat olleet kimurantti ongelma monille eurooppalaisvaltioille, mutta toisin kuin Suomi, Ruotsi on keväällä onnistunut saamaan seitsemän lasta kotiin.

– Teemme yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa, joilla voi olla mahdollisuuksia auttaa meitä saamaan (loput) lapset kotiin, Linde sanoi.

Haavisto sanoi muutama päivä sitten Iltalehdelle, että Suomella hakuoperaatiota ei ole suunnitteilla.

– Suomalaisilla on aina oikeus tulla kotiin, Haavisto kuitenkin sanoi tiedotustilaisuudessa.

”Pidän paljon Venäjästä”

Linde ja Haavisto kertoivat puhuneensa tapaamisessaan muun muassa Venäjästä, Itämerestä ja arktisesta alueesta.

Ylen toimittajan kysyessä, pitääkö Linde Venäjästä, Linde vastasi, että paljon.

– Pidän paljon Venäjästä.

Hän kuitenkin totesi heti perään, että ongelma on Venäjän politiikassa liittyen Krimiin ja Itä-Ukrainaan, minkä vuoksi on tärkeää, että EU-jatkaa Venäjän-vastaisia pakotteita. EU asetti pakotteita Venäjää vastaan, kun Venäjä miehitti Ukrainaan kuuluvan Krimin niemimaan vuonna 2014.

Ruotsilla on kuitenkin Linden mukaan kahden raiteen politiikka Venäjän suhteen. Toisaalta pakotteista ei pidä höllätä, mutta toisaalta Venäjän kanssa voidaan tehdä yhteistyötä esimerkiksi kansainvälisen oikeuden alalla ja ilmastokysymyksissä.

Linden mukaan Ruotsi uskoo, että on mahdollista, että molempia raiteita mennään samaan aikaan.

Feminististä politiikkaa kaikilla mahdollisilla tavoilla

Sekä Haavisto että Linde hehkuttivat tiedotustilaisuudessa Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä ja yhteisiä tavoitteita ulkopolitiikassa, kuten naisten aseman parantamista.

Linde on kertonut jatkavansa feminististä ulkopolitiikkaa, jota kertoi tekevänsä myös Linden edeltäjä Margot Wallström.

– Aiomme kehittää feminististä politiikkaa kaikilla mahdollisilla tavoilla, Linde sanoi.

Haavisto myötäili Lindeä ja sanoi, että Suomella on hyvin samanlainen linja, esimerkki on vaikkapa Suomen pitkäaikainen tuki naisrauhanvälittäjien verkostolle.

Linde on toiminut Ruotsin nykyisessä hallituksessa ulkomaankauppaministerinä ja pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavana ministerinä. Hän on aikaisemmin ollut myös EU-ministeri.

Samoin sosiaalidemokraatteja edustava Wallström erosi ulkoministerin tehtävästä hiljattain perhesyiden vuoksi. Hän toimi Ruotsin ulkoministerinä viisi vuotta.

