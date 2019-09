Ruotsissa vaaditaan vangittavaksi naista epäiltynä yllytyksestä Asap Rockyn asianajajan murhan yritykseen

Ruotsissa vaaditaan vangittavaksi naista, jonka epäillään liittyvän amerikkalaisräppäri Asap Rockyn asianajajan ampumiseen viime viikolla.

Syyttäjän mukaan naista epäillään yllytyksestä murhan yritykseen. Vangitsemisoikeudenkäynti järjestetään Tukholmassa tänään iltapäivällä.

Poliisi etsii edelleen varsinaista ampujaa. Sanomalehti Expressenin mukaan nainen on kuulusteluissa ollut yhteistyöhaluton.

Asianajaja Henrik Olsson Liljaa ammuttiin Kungsholmenilla Tukholman keskustassa perjantaiaamuna. Lilja haavoittui, mutta hänen tilansa kerrotaan olevan vakaa.

Lilja nousi uutisiin ympäri maailman kesällä, kun hän edusti Tukholmassa pidätettyä amerikkalaisräppäri Asap Rockya. Räppäri tuomittiin elokuussa Tukholman käräjäoikeudessa ehdolliseen vankeuteen pahoinpitelystä.

Poliisi ei ole vielä kommentoinut ampumisen taustoja, mutta vaikuttaa siltä, ettei se liity ainakaan Asap Rockyn juttuun. Ruotsalaismedian mukaan epäilty nainen on myös tunnettu asianajaja, jolla on ollut pitkään kiistoja uhrin kanssa.

Sanomalehti Aftonbladetin mukaan nainen oli yrittänyt palkata jonkun ampumaan Liljan jo vuonna 2015. Sillä kertaa suunnitelma kuitenkin epäonnistui, koska ”palkkamurhaaja” meni poliisin puheille. Asiasta aloitettiin tutkinta, mutta se jouduttiin lopettamaan näytön puutteen takia.

https://www.expressen.se/nyheter/advokaten-henrik-olsson-lilja-skjuten-i-stockholm/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rAbve8/begard-haktad-for-anstiftan-till-mordforsok-pa-advokat

STT

Kuvat: