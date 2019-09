Ruuanlaittajasta mekaanikkoon – tallipäällikkyyden käsite venyy Jani Rätön kohdalla moneksi

Jani Rätöllä on unelma. Hän toivoo jatkossa saavansa ratamoottoripyöräilystä leivän päälle voita sekä mieluusti myös juustoa ja kinkkua, jommassakummassa järjestyksessä.

Vielä tämä ei täysin toteudu. 40-vuotiaan miehen toimenkuva RAM Racing Yamahan tiimissä on tallipäällikkö. Titteliin voisi liittää monta muutakin määritelmää.

– Tallipäällikkyyteen kuuluu aivan kaikki. Rakennan pyörät, vien ne kilpailupaikoille, hoidan sponsoriasioita. Pyöritän siis palettia jokapaikanhöylänä mekaanikosta ruuanlaittajaan, Rättö kertoo pertteliläisessä varastohallissa.

RAM Racing osallistui SM-sarjaan neljän nuoren kuljettajan voimin. He saavuttivat myös erinomaista menestystä: Kimi Patova voitti Suomen mestaruuden Superstock 600 -luokassa kahdella pisteellä ennen tallikaveri Felix Nässiä. Niko Mäkinen oli puolestaan hopeamitalisti Superbike-luokassa.

– Olemme panostaneet pyörien alustoihin todella paljon, ja se on tuottanut tulosta. Alusta kuuluu geometrian tavoin pyörän tärkeisiin ominaisuuksiin, Rättö kuvailee.

Hän hankki hallin tämän vuoden tammikuussa.

– Halli on vielä vaiheessa. Talvella ehti tehdä hieman rakennushommia, ja sitten uusi kausi alkoikin jo kolkutella ovella. Ensin pistetään kuntoon pyörät ja sitten tätä paikkaa, pistää Rättö asiat tärkeysjärjestykseen.

Salolainen aloitti tallipäällikkönä viime vuonna ajaessaan vielä itsekin kilpaa. Tänä vuonna hän on keskittynyt täysillä tallin pyörittämiseen.

Rättö tekee säännöllisen epäsäännöllisesti siviilihommia työkonehuoltajana. Tämä siksi, että voi–leipä–juusto-yhtälö ei vielä aivan toteudu.

Takana on noin puolen vuoden intensiivinen periodi. Siihen on sisältynyt esimerkiksi testiajoja ja kilpailu huhtikuussa Slovakiassa, jossa vierähti kolme viikkoa.

– Hieman ennen sitä hulina oikeastaan alkoi. Tuon verran jäi jäljelle yhdestä pyörästä, joka otti Slovakiassa isompaa osumaa, Rättö näyttää pientä osaa.

– Kun pyöriä on näin monta, tulee huolloissa, korjauksissa ja asioiden tarkistamisissa pitkiä päiviä valmistautuessa seuraavaan kilpailuun. Tiettyinä kevään ja kesän ajanjaksoina ei ehdi montaa tuntia yössä nukkua.

Kilpailuviikonloppuina apuna ovat mekaanikot sekä tiedonkeruuseen erikoistunut henkilö.

– Kisojen aikaan on sen verran hektistä, että käytännössä tarvitaan kaksi mekaanikkoa per pyörä.

Kausi ei päättynyt SM-sarjaan. Felix Nässi, yksi tallin kuljettajista, lähtee Espanjaan ajamaan kaksi kilpailua lokakuun ja marraskuun alussa.

– Teemme Espanjassa testejä, ja sitä varten pitää valmistella monia asioita. Ei ole ihan tunnin tai kahdenkaan homma, mutta saamme sieltä hyvin dataa tulevaisuutta varten, Rättö kuvailee.

Yksi loppukesän uutuuksista oli tutustuminen uuteen KymiRingin rataan. Se sai kuljettajilta hyvää palautetta, vaikkakin järeimpien MotoGP-menopelien käskyttäjät totesivat hitaita mutkia olevan liiankin kanssa.

– Itse kävin radan läpi sähköskootterilla. Ymmärrän MotoGP-näkemyksen, mutta onhan rata upea, sairaan makee ajaa Superstock 600 -luokan kaltaisella pyörällä. Ehdottomasti pitää mennä Iittiin katsomaan kisoja, jos ne todella pystytään KymiRingillä silloin järjestämään, Rättö miettii.

Road racing -väki ilmaisi viime vuonna julkisesti huolensa SM-sarjan tilanteessa. Tässäkin lehdessä harmiteltiin osallistuja- ja yleisökatoa.

– Tänä vuonna otettiin askel parempaan suuntaan. Uusi, kaikkien kilpailujen järjestämisestä vastaava promoottori sai paljon asioita aikaiseksi. Luokkiin tuli esimerkiksi rahapalkintoja, joita Suomessa ei ole aikaisemmin ollut.

Halvaksi lajia ei silti pääse sanomaan.

– Meidän tallimme kuljettajat menevät jo niin kovaa, että jokaiseen testiajoon pitäisi laittaa uutta rengasta alle ja tiimin täytyisi olla aina paikalla. Kalliiksihan se tulee, Rättö sanoo.

Tästä kaikesta huolimatta kiintymys ratamoottoripyöräilyyn on salolaisella kovaa. Ei sitä muuten jokapaikanhöylä-tallipäälliköksi lähtisikään.

Strategia muuttuu

RAM Racing aikoo muuttaa strategiaansa ensi kaudeksi. Suunnitelmissa tai ainakin toiveissa on osallistua säännöllisesti Espanjan kilpailuihin.

– Siellä on niin kova sarja, että kulut kasvaisivat merkittävästi. Mitään ei ole lyöty lukkoon, mutta alustavia suunnitelmia on tehty. Tarkoitus on jatkaa SM-sarjassakin, mutta nykyistä vähemmillä pyörillä. Kun tällä kaudella oli mukana neljä, olisi ensi kauden määrä kaksi tai maksimissaan kolme, kertoo tallipäällikkö Jani Rättö.

Suomen mestaruuden voittanut Kimi Patova on vasta 17-vuotias.

– Kimi käy pari–kolme kertaa viikossa myös motocrossradalla, eli hän on erittäin tosissaan moottoripyöräilyssä mukana. Juuri tällaisia nuoria laji kaipaa enemmänkin, Rättö mainitsee.

Mies itse pisti ajohanskat SM-osakilpailujen osalta naulaan vuosi sitten. Siellä hanskat ovat pysyneetkin.

– Alkukaudesta oli niin pitkää päivää, ettei jäänyt aikaa ajatella omia ajohommia. Ei voi sanoa, että ajaminen olisi erityisesti houkutellut, kun sitä niin kauan tein, pohtii Superbiken vuoden 2017 Suomen mestari.

Joskin:

– Tilasin pari nahkapukua sillä ajatuksella, että olisin osallistunut Imatranajoihin. Jos ajaisin, olisi kyseessä todennäköisesti joku sen kaltainen katuratatapahtuma.