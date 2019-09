Rytmisen maajoukkue ottaa askelia kohti olympiaunelmaa, Portugalista heltisi taas finaalipaikka

Rytmisen voimistelun maajoukkue kilpailee tänään maailmancupin joukkuekilpailun finaalissa viiden pallon ohjelmallaan. Portugalissa myöhään lauantaina päättyneessä alkukilpailussa Suomi oli kaksiottelussa kahdeksas, mutta finaalipaikka kahdeksan parhaan joukossa heltisi pallo-ohjelmasta.

Suomi sai pallo-ohjelmasta kuudenteen sijaan oikeuttaneet 25,150 pistettä. Kaksien keilojen ja kolmen vanteen ohjelma ei ollut suomalaisilta yhtä onnistunut, sillä 22,900 pistettä riitti finaalin ensimmäiseen varasijaan.

Kaksiottelusta eli kahden ohjelman koostumuksesta Suomi keräsi 48,050 pistettä.

– Etenkin pallo-ohjelman pystyimme tekemään rohkeasti ja vapautuneesti. Sunnuntain finaalissa yritämme saada heitot tarkasti paikalleen, sillä niissä tuli vielä hakuja, maajoukkueen kapteeni Emma Rantala kertoi Voimisteluliiton tiedotteessa.

Finaali alkaa kello 17 Suomen aikaa.

Loppukesän kansainvälisissä kisoissa maajoukkue on voimistellut finaalissa myös Kazanissa.

Maajoukkue valmistautuu runsaan viikon kuluttua alkaviin MM-kisoihin, joissa on jaossa olympiapaikat Tokion 2020 kisoihin.

– Jokainen valmistautuminen ja kisasuoritus vie meitä eteenpäin, Rantala ennakoi.

Yksilökilpailussa Olarin Voimistelijoiden Aurora Arvelo sijoittui neliottelussa 24:nneksi pistein 61,450. Arvelo kisaa ensimmäistä vuottaan naisten sarjassa.

Arveloa valmentava Larisa Gryadunova kertoi Arvelon onnistuneen Portimaossa etenkin vanneohjelmassaan.

– Aurora on lahjakas voimistelija, joka kehittyäkseen tarvitsee lisää kokemusta. Kokemus tuo suorituksiin lisää varmuutta, naisellisuutta ja vahvuutta, Gryadunova arvioi tiedotteessa.

Hän valmensi Ekaterina Volkovan edellisiin olympialaisiin Rio de Janeiroon.

Arvelo oli Portimaossa ainoa suomalainen yksilövoimistelija, sillä MM-kisoihin Arvelon tapaan valitut Rebecca Gergalo ja Jouki Tikkanen keskittyivät jo arvokisoihin. Ne alkavat Bakussa 16. syyskuuta.

STT