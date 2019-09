Sähkötupakkaan yhdistettyjen kuolemien määrä nousee USA:ssa, viranomaiset vahvistaneet viisi tapausta

Yhdysvalloissa sähkötupakkaan yhdistettyjen kuolemien määrä on jälleen noussut, uutisoivat yhdysvaltalaismediat. Jo viisi ihmistä on kuollut sähkötupakan käyttöön liittyvään vakavaan keuhkosairauteen, kertoivat viranomaiset perjantaina. Muun muassa New York Times uutisoi, että perjantaina viranomaiset ilmoittivat kolmesta uudesta kuolemantapauksesta.

Liittovaltion viranomaisten mukaan parhaillaan tutkitaan noin 450:tä tapausta, joissa keuhkosairauden epäillään olevan yhteydessä sähkötupakointiin tai esimerkiksi kannabiksen käyttöön höyrystämiseen tarkoitetulla laitteella.

https://www.nytimes.com/2019/09/06/health/third-death-vaping-related-disease.html

STT

